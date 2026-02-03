正確申報稅則號別 有利快速通關

高雄關提供

▲高雄關提供

近來有業者進口銅鎳鋅基之合金線，並以市稱之「鎳銀線」申報貨名，且誤報稅則號別第7505.22.00號，應予釐清並更正為稅則號別第7408.22.00號。高雄關提醒，業者報運該類貨物進口時，應依海關進口稅則相關規定正確申報稅則號別，以利貨物快速通關。

高雄關表示，銅鎳鋅基之合金線（Cu-Ni-Zn based Wire），依第七十四章目註一內涵義，屬銅合金線材之一種，市稱鎳銀線（Nickel Silver），核列稅則號別第7408.22.00號「銅鎳基之合金（鎳銅）或銅鎳鋅基之合金（白銅、鎳銀）線」，第一欄稅率三·五％；至於鎳合金線（Nickel Alloy Wire），則係以鎳為主的合金線材，核列稅則號別第7505.22.00號「鎳合金線」，第一欄稅率○％。

高雄關表示，如對所適用稅則號別有疑問時，可於進口前依進口貨物稅則預先審核實施辦法規定，備齊申請書與相關文件（財政部關務署入口網頁－資訊匯流－資料下載－書表下載－進口業務），向進口地海關申請稅則預先審核，以加速貨物通關並減少徵納雙方爭議。