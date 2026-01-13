正確申報「車用膠合玻璃」貨品分類號列 有利加速貨物通關

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄關表示，有關「車用膠合玻璃」之貨品分類號列，如未與他種物品（如框架、加熱裝置、其他電氣或電子裝置）裝於一起之車用膠合玻璃，依據海關進口稅則解釋準則一、六（第87章目註一）規定，及參據HS中文註解第7007節之詮釋，宜歸列貨品分類號列第7007.21.00.00-4號「膠合安全玻璃，尺寸及形狀適合於車輛、飛機、太空船或船隻用者」，第1欄稅率8%，輸入規定MW0，屬大陸物品不准輸入項目；如與他種物品裝於一起而成為車輛之零件者，則歸列貨品分類號列第8708.22.00.00-3號「本章目註一所列之前擋風玻璃、後車窗及其他車窗」，第1欄稅率15%，屬大陸物品准許輸入之貨物。

高雄關進一步說明，前述2項貨品分類號列除有稅率差別外，輸入規定亦不相同，業者報運貨物如屬中國大陸物品不准許輸入項目，應向經濟部國際貿易署申請核發專案輸入許可文件，始可進口。

另進口汽車用安全玻璃如屬平板玻璃，依貨物稅條例第9條規定，應從價徵收10%貨物稅。高雄關提醒，業者報運此類貨物時，請申報正確貨品分類號列，俾利貨物快速通關。如對貨物之貨品分類號列有疑問時，可於進口前依進口貨物稅則預先審核實施辦法規定，備齊申請書與相關文件（財政部關務署入口網頁>資訊匯流>資料下載>書表下載>進口業務），向進口地海關申請稅則預先審核，以加速貨物通關並減少徵納雙方爭議。高雄關稅則預先審核服務電話：（07）562-8262，如有相關疑問，歡迎來電洽詢。（圖／記者王雯玲翻攝）