■正確的事要堅持 對的人總會相遇
文．李三財
「莫名，我就喜歡你，深深的愛上你，沒有理由，沒有原因」，近來腦中偶然總會想起的樂音，也是我近期生活體驗的深刻感受，確實萬事因緣俱足，成果斐然。近日接到知名教育基金會邀約擔任董事一職、另一知名企業主聘我擔任顧問，突然有種花香自來的感覺。
月初台灣僑外生協會舉辦第三次《造山者》公益電影包場，這部票房邁向五千萬元的紀錄片也成為我們舉辦公益電影欣賞近60場當中的摯愛。
八月邀請陳牧民大使出席九月包場時，他表示這是好電影，未來上任後也會在印度舉行放映。外交部國傳司日前在記者會上表示：《造山者》在北美的映演引起很大的迴響，台灣的韌性與努力感動了許多國際友人和海外僑民，因此將在2026年促成海外使館推動《造山者》的非營利放映，讓國際社會有更多機會認識台灣。我們一連規劃了五場的公益電影欣賞，可見真是獨具慧眼。感謝贊助者，他們全力支持讓我持續以造山者鼓勵僑外生來華山走走，走入電影院看電影，認識「科技台灣」的歷史，也表達對從前奉獻國家的前輩們的尊敬。
11月9日舉行《造山者》電影欣賞後，尤努斯基金會蔡慧玲董事長來電希望合辦一場，她表示這部電影非常感人，應該要讓更多人看到，目前已安排1/25舉行。吳董事長也提到好電影值得更多人觀看，她有意願贊助接力包場成為第五場。眾人大愛，讓一路走來都覺得很值得。
堅持「把小事做好做久」的信念 原來並不孤單
今年甫成立台灣僑外生協會，但在我心中醞釀二十多年，早在1997年成為僑生第一天，直到2019年教育部邀我籌組「僑外生在臺校友聯誼會」並擔任會長，終有機會服務社群。爾後疫情期間，我以僑外生代表的身分向教育部提出建言，並發起「僑外生紓困獎學金」，獲得教育部及香港龍門基金會倫先生的全力支持，幫助二百多位經濟受影響的學子，也鼓舞了我，持續說跟做對的事。
過去累積的社會貢獻，獲頒教育部2022年頒全球留臺傑出校友殊榮，接著獲僑委會頒發全球傑出僑生校友。女兒說：「爸爸這場面好盛大，好像一生只有一次的榮耀」。今年取得僑委會的全球僑生後女兒又說道：「今年陪你到總統府被接見真炫！」台灣不只給我優質教育，也給我回饋社會的能力。僑外生將是台灣面臨人口老化的最好解方之一，協助他們融入台灣、貢獻台灣越來越重要！
▊圖說：尤努斯基金會董事長蔡慧玲律師(左二)帶領朋友一起觀看《造山者》，表達贊助支持下一場次。
※理財周刊1318期更多精采文章：
◎新聞熱線> FONDA 香氛診療室｜脈輪遇見香氣，開啟減藥生活
◎新聞熱線>股市居高思危 資金轉戰航空城新都心 專家：客運園區2字頭起 把握好時機
◎新聞熱線>司法園區建設啟動 迎暫緩重劃區機能再升級
◎新聞熱線>2027迎萬大線通車利多！軌道經濟翻轉土城司法園區 強勢軌道紅利讓這「案」乘勢而起
◎封面故事>季線潛力股 彎腰撿便宜
◎發行人語>國安基金還在場
◎新聞熱線>楊占個展「重生與守護」：青銅神獸的靈性鑄造與笑像畫的人間幽默
◎理財我最大>主動出擊！房地產達人分享如何大學畢業即創業
◎飆股鑫天地>法說報喜 缺貨漲價題材持續延燒
◎解碼房市>內政部射住宅三箭 虛坪改革浪潮來了嗎？
◎許江鎮博士解法說>精成科訂單看到2027年 產能擴充營收大幅成長
◎財經趨勢透視鏡>輝達交出亮眼財報 投資美股正是時候？！
