正確的濾掛式咖啡沖法！日本UCC分享祕訣 掛耳不容易滑落、更好喝

濾掛式咖啡怎麼沖泡才不讓兩邊的掛耳滑落？日本咖啡品牌UCC示範給大家看，並教大家正確沖法，讓沖出來的咖啡更加好喝，又不容易讓掛耳掉落，毀了整杯咖啡。

濾掛式咖啡沖法

平常沖泡濾掛式咖啡（掛耳咖啡包）時候，如果把掛耳包直接掛在杯子邊，有可能會讓掛耳滑落，毀了整杯咖啡，UCC便在網路上分享，將掛耳包固定在原位的簡單方法。

沖泡濾掛式咖啡正確步驟

先將咖啡掛耳包向下輕甩2至3下，讓咖啡粉沉底。 撕開咖啡包頂部的虛線。 將咖啡掛耳包兩側的掛耳拉開並掛在杯邊。 將掛耳兩側向外折，可將掛耳固定在原位免滑落。 在咖啡掛耳包內，倒入剛好浸濾掛咖啡粉的熱水少量。 等20秒左右，分2至3次注入約140ml熱水。先倒9分滿，等水下降到6分滿再倒水。 倒完熱水後等約10秒，移除掛耳包享用咖啡。

濾掛式咖啡不建議二次沖泡

UCC也建議，濾掛式咖啡沖泡過一次後，不建議再沖第二次，因過度萃取會影響咖啡風味，也可能出現更多雜質，故此不適合再次沖泡。

▲將掛耳兩側向外折。（圖／翻攝自UCC影片)

文章授權/轉載自《香港01》

◎ 圖片來源／翻攝自UCC YT影片．達志影像/shutterstock提供

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章