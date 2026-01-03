正統鹿耳門聖母廟花火迎春高空煙火暨蜂炮 228登場

正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」高空煙火。（聖母廟提供）

記者陳治交／台南報導

正統鹿耳門聖母廟二０二六「花火迎春」高空煙火暨蜂炮將於二月二十八日晚間熱鬧登場，結合無人機、LED彩光，營造「火、光」視覺變化，每年總是吸引數十萬人潮，不少民眾提前卡位，聖母廟香客大樓二月二十八日的一百一十八間房間已客滿，甚至預約至明年檔期，一房難求。

聖母廟表示，高空煙火、炸蜂炮分為五個階段施放，第一階段為啟炮儀式，上萬發煙火圍繞「台版紫禁城聖母廟」，第二階段施放六門蜂炮，第三階段為高空煙火，第四階段六門蜂炮，最後一階段由巨型高空花火大秀登場，總長約兩小時。

高空煙火將與無人機創新演出，透過多層次的光影變化，帶來耳目一新的視覺饗宴。另外，聖母廟聘請鹽水蜂炮師傅製作十二座蜂巢炮，萬枝蜂炮齊發，不少民眾準備安全帽、厚實衣物和透明壓克力板等防護裝備，享受「人炮對抗」的刺激。

依往年經驗，高空煙火秀將湧入數十萬人潮，聖母廟周邊重要路口設置公告、替代道路標示及夜間照明警示燈，活動期間安中路六段（城西街至城安路）、城安路（城北路至青砂街），將劃設為行人徒步區，管制汽機車進入。為避免人車壅塞，不少民眾提前卡位，聖母廟香客大樓二月二十八日的一百一十八間房間已客滿，甚至預約至明年檔期，一房難求。