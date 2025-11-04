「正義也許會遲到」謝侑芯經紀人揭4大疑點：很煎熬

黃明志遭大馬警方通緝，謝侑心經紀人發聲。（圖／翻攝自謝侑芯IG、黃明志臉書）





台灣人氣網紅謝侑芯日前於馬來西亞一間飯店猝逝，當時歌手黃明志亦在現場。馬來西亞警方今（4）日宣布將對黃明志展開拘捕。對此，謝侑芯的經紀人Chris發文指出，最後一次聯絡謝侑芯的時間是在警方通報案件前約18小時，並懷疑現場還有第三人。

謝侑芯經紀人Chris於IG發文，強調「正義也許會遲到，但永遠不會缺席」，並指出謝侑芯最後一次與經紀團隊聯絡的時間為10月21日19時07分，之後即杳無音信。直到當地警方於10月22日13時40分接獲通報，在這之間出現將近18小時的空白，這段時間究竟發生什麼，至今無人能答。

Chris在發文中整理出四大疑點，第一，上述空白的18小時；第二，依照目前的資訊指出，謝侑芯對於現場所涉及的違禁品是否知情；第三，現場是否還有其他同行或相關人士；第四，關鍵監視畫面或現場證據是否已被調查單位掌握，目前仍未對外公開。

Chris指出，當時現場是否曾出現第三人在場，至今仍是一大疑點。目前唯一能確認的，是案發當下房內僅有謝侑芯以及「另一位」在場。然而，是否有其他人曾同行、短暫出入現場，或與案件存在間接關聯，至今仍未有明確說法。

Chris也表示，這些疑點僅是他個人的觀察與疑問，並不代表家屬已下任何定論。但對真正關心謝侑芯的人而言，這段漫長的等待無疑是一場煎熬，「只求真相，僅此而已」。綜合Chris的說明，目前謝侑芯的經紀團隊也只能透過媒體報導掌握最新進展。

根據當地媒體報導指出，當時黃明志與謝侑芯同處飯店房間，警方在場發現藍色藥丸、驗出黃明志對多種毒品呈陽性反應，案件已從「猝死」方向升格為「謀殺」偵查。然而，黃明志於事發後曾透過社群平台回應，否認持有或吸食毒品，僅坦承「最近喝酒比較多」，並宣稱自己遭黑函勒索。



