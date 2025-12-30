正義使命實彈演練 海軍海鋒第二大隊花蓮港部署雄風飛彈

解放軍昨天無預警宣布即刻展開「正義使命-2025」演習，範圍涵蓋台灣海峽及周邊海域，今（30）日上午8時至晚間6時在台海周邊畫設5處臨時危險區進行火箭發射演習，大陸海事航警並宣布7處禁止航空器進入。花蓮漁港今天無船隻出港，駐地高雄的海軍海鋒第二大隊也前往花蓮港部署雄風飛彈機動車組。

海鋒第二大隊 部署 花蓮港。（圖／中天新聞）

自12月29日起，解放軍東部戰區正式組織陸、海、空、火箭軍等多兵力，位台灣海峽及台島北部、西南、東南、以東等全方位海空域，開展代號為「正義使命-2025」的聯合演習。今天上午8時至晚間6時在台海周邊畫設5處臨時危險區進行火箭發射演習；大陸海事航警也宣布30日8時至18時，對7處海域進行重要軍事演習，並組織實彈射擊，在此期間，任何船舶禁止駛入。

花蓮漁港內，今天無船隻出港，駐紮高雄的海軍海鋒第二大隊也出動反艦飛彈部隊、雄風飛彈機動車組，海軍雄風三型飛彈部署花蓮港。

花蓮漁港今天沒有船隻出航。（圖／中天新聞）

