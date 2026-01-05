正義使命軍演3目標全破功 國安人士：引來更多信任危機

中國多城市取消跨年活動。（翻攝threads）

解放軍去年底、12月29日臨時宣布展開「正義使命2025」軍演，並於30日進行實彈射擊。國安人士指出，中國軍演有3大戰略目標，包括實質封鎖造成恐懼、無預警發布難防備、散播指揮不到位氣氛，然從結果觀之，3個目標都沒達成，反而在國際上惹來更多信任危機。

解放軍東部戰區在去年12月29日上午突然宣布，當日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。另外，共軍還宣布30日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

國安人士指出，中共這次軍演設定3個目標，實質封鎖造成恐懼、無預警發布難防備、散播指揮不到位氣氛。然而，這3個目標看來都沒達成，成為一個高成本、不成功的演習。

中國透過在台灣設定7個危險區域，想造成某種實質封鎖、製造恐懼，但實際上，台海通行如常，民航也透過替代航線來通行，顯然封控沒有達到，恐懼也沒有造成，29日台股創新高，滬指反而大跌，台灣各地跨年活動如常舉行，中國很多大城市包括上海、杭州等，有的取消跨年煙火，有的甚至取消跨年活動。

除了試圖做出封鎖之外，中方也在訊息戰上做出3大努力，國安單位分析，中國在此次軍演，將「封鎖視覺化」，輸出許多影片希望傳達「台灣已經被封鎖」，官媒更宣稱基隆、花蓮、高雄、台南港都被封鎖，然而實際上，中國海警船並沒有做到真的切斷這些航道，中方只是透過媒體宣傳傳達強烈心裡暗示；此外也散播宣稱由解放軍無人機拍攝、俯瞰台北101的照片，透過協力媒體與社群操作，更宣傳台灣的外部聯繫被切斷，美國的海馬士多管火箭系統（HIMARS）送不進台灣、美國軍艦不來、日本也沒來聲援，意圖形塑一種孤立感。

其次，中方此次散播我國防部長在演習關鍵時刻竟然休假的謠言，在社群上被大量傳播，想要瓦解軍隊與社會對政府核心高層的信任感，不只讓國防部忙著備戰操演時還要貼照片闢謠，一些沒有長時間關注新聞訊息的民眾也可能信以為真；此外，中方也製造了「台灣軍官叛逃投降」的敘事，引用一個好幾年前的新聞，稱台灣有飛官跑掉、妻子在美國生小孩等，攻擊國防指揮鏈，意圖弱化台灣社會對整個系統的信任感。

第三，中國此次也大量運用AI技術，除了中國官方發布的「機器人在台灣街道作戰」影片，營造出解放軍可以對台灣城鎮長驅直入的心理假象。國安人士指出，對於我國防部的闢謠、反制宣傳，中方也快速反擊、指稱我方是假，讓真相相對化，混淆民眾識讀，覺得「兩邊講得到底哪邊是真？」最後索性雙方官方訊息都開始不相信，削弱民眾對國軍的信任。

國安人士認為，中國希望透過無預警的宣布演習，來讓我方難防備，但國軍應對迅速，很快開始戰備操演，按部就班；軍演過程中方也散播我國防部長請假等不實訊息，但社群上很多台灣網友主動轉發我官方訊息、替國軍加油。整體而言，這是一場「高調但心虛」的軍事行動，中國不只沒有達成軍事上的目標，又在國際上惹來更多信任危機。

他更譏諷表示，中方這次演習名稱叫「正義使命」，國安人士認為，這個取名帶有強烈的道德審判色彩，代表他們是正義、外部勢力是破壞和平的罪人，但其實從華人社會的命名邏輯來看，通常是「缺什麼名字補什麼」。

