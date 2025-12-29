「正義使命」圍台 唐湘龍：實際上是針對高市早苗

解放軍東部戰區突然宣布啟動的「正義使命2025」軍事演習，在台灣周邊共劃設5個演習區域。對此，資深媒體人唐湘龍今（29）日廣播節目上分析，雖然表面上是圍台，實際上是針對高市早苗的「台灣有事說」，嚇阻日本介入台海衝突。

大陸舉行 「正義使命2025」演習 。(圖/東部戰區微博)

唐湘龍表示，由演習的區域有幾個主要看點，首先是為什麼在封關之前、在農曆年前的時候，會有這種大規模的演習？一方面是回應現在民進黨、賴清德本身的台獨氣焰。對於解放軍來講，本來到了這個時間一定就會有一些操演，但是操演越來越常態化，換句話說，當解放軍一旦要發動一次圍島軍事演習時，基本上可以在台灣的軍方完全無預警之下發動。

唐湘龍說，今天早上大約7點鐘左右發佈的「正義使命2025」，跟之前的「聯合利劍」演習不太一樣，連演習的名稱都改了。為什麼叫「正義使命」？一定在表示跟之前的「聯合利劍」有一些不同。他認為，比較明顯的不同，除了對於台獨的威懾，以及封關之前的大規模、很快的海空兵力部署之外，另外是對日本的警告。

大陸針對賴清德發言啟動圍台演習。(圖/總統府)

唐湘龍指出，這一波的軍事演習，很可能在於給日本看，看什麼？就是日本想要武力保台是嗎？那大陸演一次給日本看，讓日本衡量一下有沒有武力保台的可能性。

唐湘龍表示，在台灣周邊的5個演習區域，從解放軍的佈陣，解放軍今天如果要進行台灣本島的封鎖，造成台灣的不管是物流、經濟、能源，或者所有人心的浮動，這種部署是標準演訓區位，起碼要控制台灣周圍3個非常重要的水道，1個是巴士海峽，所以會看到鵝鑾鼻南邊的1個演習區域。台灣海峽南、北各1個演習區域，1個在基隆的外海，1個在高雄的外海，台灣海峽一南一北就堵死了，巴士海峽也堵死了。

大陸在台灣周邊劃設5個演習區域。(圖/央視)

唐湘龍說，東部以及最北邊的2個演習區域，最北邊的1個，基本上貼在東海、釣魚台的附近，最東邊的1個在花蓮、台東外海。在東邊的這2個，也把與那國水道堵死了。

唐湘龍指出，台灣周圍有3條非常重要的戰略級別的水道，對日本人來說是標準的戰略級別水道，台灣海峽、巴士海峽及與那國水道。中、日之間在較量時，如果中、日之間進行海權爭霸戰，關鍵就這3條水道。這3條水道不只是封鎖台灣時，必演、必封、必鎖。同時對日本來講，這3條水道一旦被封鎖之後，被卡住的不只是台灣，台灣是被封鎖，但是日本一樣會有強烈的反應，因為這3條水道對日本太重要。

高市早苗。(圖/美聯社)

唐湘龍表示，在大陸演習時，外界通常只考慮到台灣的反應如何，但是如果說這5個區域在演訓時，不要說在作戰時造成的週圍海洋交通的癱瘓，而是這3條水道如果今天兩岸統一了、被解放軍掌控了，對日本來講壓力有多大？日本70%以上的貨運、能源，都必須經過這3條水道，所以大陸演習表面上是針對台灣，但其實更是針對日本。

唐湘龍說，尤其是在北邊的1個演習區域，今天中日關係緊張，既然高市早苗說「台灣有事、日本就有事」，大陸就演給你看。與其說是針對賴清德，不如說這是高市早苗就任日本首相之後的第一次圍島軍事演習。

唐湘龍指出，高市早苗、小泉進次郎可以實體感受一下，如果台灣被圍島時，日本要如何用武力保台的方式介入，但是還有一個玄機，不是只有演習區域的劃設，還有實彈演訓。

唐湘龍表示，解放軍的演習，美國當然會關注，但真正是針對日本，從發布的演訓內容來看，5個演習區域，唯一的實彈射擊區就在北部1個。所以這一次的演訓，除了是對於賴清德最近一系列台獨言行操作的年終大禮包回應之外，最重要的是給日本看，是高市早苗上任後實質的一場演習，讓高市早苗政府可以去判斷，有沒有武力保台的可能性。

