「正義使命」引出「神秘軍機」? 日戰機也起飛 台海劃危險區逾850航班恐波及

[Newtalk新聞] 共軍東部戰區今（29）日突宣布展開代號為「正義使命-2025」的對台軍事演習，並預告 30 日將在台灣周邊海、空域實施實彈射擊，同步公告多處臨時危險與限制區，要求船舶與飛行器避開，引發區域緊張升溫。學者指出，這是共軍歷次對台演習中，首次對民用航空飛航造成實質且具體衝擊，北京刻意升高「有感干擾」，台灣方面必須嚴肅以對。

交通部民航局證實，已接獲中方發布的飛航公告，30 日上午 8 時至晚間 6 時，在台北飛航情報區（FIR）劃設臨時危險區，管制時間長達 10 小時，實際受影響航班數仍在統計中。相關人士評估，恐有超過10萬名航空旅客面臨航班延誤或調整。

中華戰略學會資深研究員張競分析，本次共軍演習在對台訊息操作上出現多項異常。首先，目前對外發言幾乎由東部戰區單一窗口主導，《解放軍報》紙本未刊出演習通告，國台辦等涉台系統亦未同步表態，顯示北京刻意控管發言層級與節奏。

其次，根據上海飛航情報區發布的 A4840/25 號飛航通報，台灣周邊共劃設 7 處臨時危險與限制飛航區，與中國海事部門公布的航行警告高度重疊，且解放軍公告的 5 個操演區全數涵蓋其中，顯示此次軍演在海、空聯動上具高度整合。

中國解放軍東部戰區宣布「正義使命-2025」環台軍演。 圖：翻攝自微博

張競直言，此舉已實際衝擊台灣往返金門、馬祖航班、穿越台北飛航情報區的國際航線、台灣各大國際機場對外航班，以及兩岸定期航班，「北京顯然是要讓台灣政府與民眾，因民航受干擾而『有感』，這不是單純軍事演習，而是政治與心理層面的施壓。」

在區域動態方面，根據 X 帳號 TaiwanADIZ，在共軍 29 日發布演習後不久，就有一架神秘美國軍機沒有開信號，飛到海峽中線，宣示國際空域航行權。此外，航班動態顯示，一架隸屬日本海上保安廳的達梭獵鷹 2000MSA 海上監視機，自沖繩那霸基地起飛，朝台灣西南方向飛行；另有一架美國海軍 MQ-4C「海神」高空偵察無人機，在中國南部沿海與台灣周邊執行數小時巡航後，返回日本沖繩嘉手納空軍基地，顯示美日已密切監控共軍動態。

一架隸屬日本海上保安廳的達梭獵鷹 2000MSA 海上監視機，已自沖繩那霸基地起飛，朝台灣西南方向飛行。 圖:翻攝自X帳號@sentdefender

另有一架美國海軍 MQ-4C「海神」高空偵察無人機，在中國南部沿海與台灣周邊執行數小時巡航後，返回日本沖繩嘉手納空軍基地，顯示美日已密切監控共軍動態。 圖:翻攝自X帳號@sentdefender

網友批評，中國此波軍演已對區域海空航行安全構成嚴重威脅，不僅針對台灣，更是對國際航空與航行規範的公然挑戰。僅一天的實彈演訓，就可能波及超過 850 架航班、影響逾 10 萬名無辜旅客權益。並指出，北京動輒以軍事行動干擾國際民航秩序，不僅無助於區域穩定，反而讓國際社會更加看清，誰才是真正破壞和平、製造緊張的關鍵因素。

