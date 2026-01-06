「正義使命」軍演國安報告 軍事網駭認知作戰情資曝光！

立法院外交及國防委員會預計8日邀請國防部、外交部、國安局、海巡署進行「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」專案報告。根據已送到立院的國安局報告內容，大陸在2025年底發動的「正義使命2025」演習，複合式威脅樣態包括操作軍事與灰帶施壓恫嚇、運用多元手法遂行認知作戰、發動網駭侵擾我國政府機構網路。

(圖/國安局)

針對解放軍東部戰區進行為期3天的「正義使命2025」演習，國安局分析，大陸發動軍事演習的3個動機，包括反制國際民主友盟挺台、轉移大陸內部問題焦點、渲染軍力未受肅貪影響。

此外，國安局指出大陸在演習期間的複合式威脅樣態，第一個是操作軍事與灰帶施壓恫嚇。大陸刻意以中、英文公告軍事演習，渲染在台灣周邊開設7處海、空禁航區，並規劃實彈射擊，試圖干擾我國的國際及國內航運安全。軍事演習期間，大陸動員解放軍機艦、海警等兵力，同步對我國本島及外島進行所謂「圍台」施壓。

大陸 「正義使命2025」 演習期間，對我資安侵擾暴增到209萬次。(圖/央視)

國安局表示，另外東部戰區分階段報導「封鎖」、「打擊」、「登陸」等不同演練科目，宣傳相關封控行動可 阻止美、日外援；另解放軍朝我國周邊海域實射PCH -191多管火箭，且公布影片進行宣傳，謀擴增對我國的恫嚇效果。

國安局指出，第二個是運用多元手法遂行認知作戰。演習期間，大陸運用官媒渲染、影片剪接、AI生成造假、盜用帳號、學者附和、網路水軍推宣等手法，擴大 爭訊操作。根據國安情報團隊蒐報，去年12月29日至今年1月2日，大陸傳散於網路社群平台的爭訊計19000餘則，其中異常帳號計799組，集中在TikTok、臉書、Threads、X等平台，炒作「疑美」、「疑軍」、「疑賴」等論調。

國安局表示，相較過去的軍事演習，此次尤置重點運用「AI生成影音」以及「國際外宣」，企圖藉爭訊操作削弱國人對自我防衛信心，並弱化國際友盟挺台立場。

國安局指出，第三個是發動網駭侵擾我國政府機構網路。去年以來印太國家、北約及歐盟網安機構與情報單位已多次指出，大陸是全球網路安全威脅主要來源。大陸網軍對我國資安侵擾逐年上升，尤在解放軍對我國海空侵擾、重要演訓等時機，同步發動網駭攻擊，伺機干擾我國資安環境與社會民心。

國安局表示，據我國國安情報團隊統計，大陸網軍鎖定我國政府機關網路服務，擴大資安侵擾行動，演習首日侵擾高達約20 8萬次，較前1日（約154萬次）上升，演習第2日再增至約209萬次，其中以解放軍網軍APT24、BlackTech最為活躍，凸顯大陸藉軍事演習對我國網安侵駭的操作模式。

