「正義使命」軍演導彈再落日本專屬經濟區? 報復美對台軍售? 北京回應了…..

美軍最新對台軍售賣了82套海馬斯系統與ATACMS遠程導彈給台灣，北京對此強烈抗議。 圖：翻攝自X／Battles Insight

[Newtalk新聞] 日本廣播協會（NHK）記者今 ( 29 ) 日，在中國外交部例行記者會中，就解放軍東部戰區在台灣附近開展軍事演習提問稱，2022 年的軍事演習期間，曾有實彈落入日本「專屬經濟區」。請問在本次演習中，是否有可能發生類似的情況？

「你可以繼續關注東部戰區新聞發言人發佈的消息。」中國外交部發言人林劍表示。

日本首相高市早苗拒絕收回「台灣有事」言論，惹怒了北京，持續要求高市表態並且道歉，但被日方置之不理，外界懷疑解放軍會藉此趁機報復。

此外，《路透社》記者提問，東部戰區在台灣附近開展軍事演習的動機，是因為美對台軍售嗎？美方是不是中方所提到的「外部勢力干涉」？

林劍表示 : 「我要再次強調，中方捍衛國家主權安全和領土完整的意志堅定不移。任何在台灣問題上越線挑釁的惡劣行徑，都必將遭到中方的堅決回擊。」

共軍2022年8月4日向台灣東北部及西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈。日本防衛省指出，中國有5枚彈道導彈落在日本專屬經濟區（EEZ）。 圖：翻攝日本防衛省網站