「正義使命」軍演規模近年最大？國防部、海巡署專業分析

共軍於我周邊海域從事對台針對性軍演概況。李政龍攝



中國解放軍東部戰區今（12/29）日突然宣布要在台灣周遭發動「正義使命—2025軍演」，由於華信、立榮明（12/30）日馬祖航班全取消，晚上6時前金門的航班也取消，外界好奇軍演規模是否是近年最大，對此國防部與海巡署進行專業分析。

中共解放軍近年對台發動數次軍演，2022年8月美國前眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國對台發動環台軍事演練，2023年4月與8月都有環台戰備警巡、去（2024）年5月、10月則分別有「聯合利劍—2024A」與「聯合利劍—2024B」，而今（2025）年4月則有「海峽雷霆—2025A」。

中共解放軍東部戰區劃設5個聯合演訓區域；中共海事局劃設7個演訓區域，將實施實彈射擊，禁止船舶進入；中共北京國際航行通告室則在台北飛航情報區共7處劃設了危險區域，而我國防部另在東部外海發現另一個封鎖的演訓區。

國防部情次室次長謝日升中將指出，針對在我飛航區劃設，2022年裴洛西訪台後的軍演，的確也有類似公告的方式，「聯合利劍」和「海峽雷霆」，的確都沒有。

謝日升強調，封鎖區域多寡並不是重點，多一個或少一個對實質掌握的敵情沒有多大差別，因為，共機與共艦隨時可移動，這些演訓區域只是在單位時間裡執行相關科目，但是結束之後，它還是要沿著台灣周邊海空域，回到原本的這個機場或港口。

謝日升認為，增加操演區域就是希望向國際社會與台灣民眾進行威懾，而軍演仍在持續進行中，雖與一般「聯合戰備警巡」有明顯差異，但與過去的聯合利劍或海峽雷霆有什麼差異，必須待演習結束後才能向外界說明。

海巡署副署長謝慶欽指出，近年軍演當中，海警船最多有22艘，去年的「聯合利劍—2024A」演習中是首次有海警船加入軍演，而「聯合利劍—2024B」則是首次有萬噸級海警船加入，目前仍維持之前的演習狀況，偵獲14艘，將妥適調度艦船艇來對應。

