「正義使命-2025演習圓滿完成」 解放軍：堅決挫敗台獨分裂

中共解放軍公布軍演畫面。

中共連續兩天實施圍台軍演，針對海空同時壓迫、實彈操演接連上演。根據國防部掌握統計，中共解放軍總共發射兩波次多管火箭，一共發射27枚。解放軍東部戰區今（31）日下午6點宣告，「正義使命-2025」演習已圓滿完成各項任務。

解放軍東部戰區29日上午宣布，自12月29日起在台灣周邊多個海空域展開大規模聯合軍事演習，演習範圍涵蓋台灣海峽、台島北部、西南、東南以及台島以東海空域，動員陸軍、海軍、空軍與火箭軍等兵力，執行代號為「正義使命-2025」的聯合作戰演練。

東部戰區新聞發言人李熹說，演習全面檢驗部隊一體化聯合作戰能力，時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗台獨分裂和外部干涉圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。國台辦發言人陳斌華宣稱，有關軍事行動是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要正義之舉。

陳斌華強調：「兩岸同胞是一家人。有關軍事行動針對的是『台獨』分裂活動和外部勢力干涉，是為了遏制『台獨』勾連外部勢力禍亂台海，從根本上維護國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益和台灣同胞切身利益，絕非針對廣大台灣同胞。」