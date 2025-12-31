「正義使命-2025」圍台軍演已結束？陸國台辦回應了

解放軍東部戰區29日起在台灣周邊海域舉行名為「正義使命-2025」圍台軍演，有消息指，有跡象顯示軍演已結束，大陸國台辦今被媒體詢問，僅表示「請向有關部門詢問」。

大陸國台辦發言人張晗。（圖／翻攝新浪微博）

大陸國台辦今舉行例行記者會，日媒《日本放送協會》（NHK）提問表示，關於這場圍台軍事演習，是否仍在繼續、還是已經結束，陸國台辦發言人張晗做出上述表示。張晗僅表示，「關於演習有關具體事宜，請向有關部門詢問。」其他細節並未多做說明。

解放軍東部戰區29日無預警宣布，在台灣周邊展開「正義使命-2025」演習，動員陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽以及台灣島北、西南、東南、東四個方向，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，最近處距離台灣本島最南端屏東縣恆春鎮鵝鑾鼻僅有不足5海里，導致台海情勢陷入緊張。

有消息指，東部戰區昨公布一段實彈演習畫面，並在畫面右方顯示，「海空彈雨揮利劍、雷霆劃下斬殺線」字眼，或暗示演習應已結束，但對此說法，大陸官方迄今並未證實。

