「正義使命-2025」是臨時加戲！林秉宥喊話大家可以放心：關鍵的實彈射擊量、範圍不如裴洛西2022訪台

中國解放軍東部戰區昨突然宣布展開「正義使命-2025」圍台軍演，將我國12海哩納入演習範圍，今（30日）早開始實彈演練至傍晚，對此國防部嚴正以待，全程戰備緊盯。對此，民進黨新北市議員林秉宥今上電台節目《新聞放鞭炮》指出，從過往解放軍年度演習慣例來看，此次的正義使命明顯是「臨時加戲」。他也指出，是否要擔心的關鍵在於觀察此次的實彈射擊量和範圍，若不如時任美國眾議院議長裴洛西2022年訪台的規模，那就一點都不用擔心。

林秉宥指出，以前解放軍做年度演習的時候，會像是聯合利劍-2024A、B，是有例行性的工作；台灣是漢光幾號演習，陸海空三軍都有自己的名稱，會固定用在年度操演，但這次的「正義使命」是第一次出現，以他們角度來看就是臨時加戲。



林秉宥說，看到一些分析和報導，裴洛西2022年訪台時，解放軍其實準備得很周全，也發射非常多飛彈經過台灣，整體為長期準備的演習，不是想發動，隔天就能作業；這次的正義使命軍演只演一天，昨天釋出的消息也發現，解放軍的飛彈發射車和長程火砲離開陣地才進入射擊位置。



林秉宥表示，大家需不需要擔心，要看的點是若正義使命軍演的實彈射擊數量和範圍皆不如裴洛西那次，那就一點都不用擔心；這也證實了中共是臨時加戲。



至於為何臨時加開軍演，林秉宥認為，加戲的理由很複雜，很多人各說各話，但像說是測試日本的態度、賴總統專訪說中共能力不足、蔣萬安去上海缺乏誠意還送「錫盤子」，國民黨在雙城論壇沒積極表達友善，就把可能的煞車拿掉，讓中共決定要展開臨時軍演。



林秉宥也說，正義使命軍演其實不到三天，實際演習只有10小時，中間聽說還要休息兩小時，總時數更短。他提到，川普對此發表「不相信習近平會犯台」的評論其實沒錯，裡面有一個重要的但書是過去中共在南海、台海區域演習比此次規模大很多，要說臨時加戲會由演轉戰是不至於。

