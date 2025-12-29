「正義使命-2025」的海報有何玄機？中共官媒：鐵盾鎖島、美援折返，台灣兩大海上生命線遭到封鎖

針對美國政府歷來規模最大的111億美元對台軍售，解放軍東部戰區12月29日無預警啟動「正義使命-2025」演習。中共官媒《環球時報》強調，這次行動不僅在戰術上封鎖了宮古與巴士海峽兩大生命線，更透過「正義之盾」的文宣海報，向台北與華府傳遞了極為罕見的視覺警告：面對絕對的實力，任何軍購皆是幻象。

2025年12月29日，清晨7時30分，台海周邊的平靜被一道來自北京的指令打破。中國人民解放軍東部戰區宣佈：代號「正義使命-2025」的聯合軍事演習即刻啟動。就在演習啟動的同時，東部戰區發布了名為「正義之盾，破限除妄」的主題海報，《環球時報》則指出，要理解「正義使命2025」的戰略意涵，必須先讀懂這張充滿隱喻的海報。

2025年12月29日，解放軍東部戰區展開「正義使命-2025」，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合製權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，檢驗戰區部隊聯合作戰能力。（翻攝環球時報）

兩面「盾牌」與被切斷的動脈

海報的畫面中，兩面巨大的盾牌赫然矗立，一面鐫刻著象徵歷史底蘊的長城圖案，另一面則鑲嵌著解放軍的「八一」軍徽，兩面盾牌安插在台灣的東北與東南沿岸海域。「正義之盾，破限除妄」的海報細節更顯示，兩艘載有包括HIMARS火箭系統的貨輪折返；三架C-130大力神運輸機返航；三艘維吉尼亞級核動力攻擊潛艇則在水下遭到攔截。

軍事專家對《環球時報》表示，東部戰區發布的海報充分展現了解放軍的實力，即無論台灣地區採購多少武器，面對解放軍堅不可摧的防禦體系，這些軍購行動終將徒勞無功。若從海報所描繪的地理位置判斷，兩面盾牌精準封鎖了宮古海峽與巴士海峽——這兩處正是台灣物資進口與軍艦軍機撤離的關鍵通道，巴士海峽更是美方潛艦穿越第一島鏈的要道，「解放軍的意圖不言而喻」。

破除台獨妄想

《環球時報》指出，海報中的「盾牌」刻意在底部邊緣設計成刀刃狀，象徵兼具攻防能力，其寓意有三：其一，粉碎台獨分裂分子倚仗外部勢力謀求台獨的虛妄幻想；其二，挫敗外部勢力在台海挑釁滋事的惡意圖謀；其三，擊碎台獨分裂分子企圖逃離島嶼的癡心妄想。​



​《環球時報》強調，​台灣未能針對「正義使命」演習提前發布任何預警。然而前一天賴清德卻在節目中得意洋洋地展示國防成果，結果立刻遭到當頭棒喝。 台灣國防部門宣稱「已針對大陸軍事行動擬定戰備應變程序、準備應對解放軍突襲」，實則完全毫無準備。這充分表明解放軍隨時可採取行動，台灣方面卻渾然不覺。

