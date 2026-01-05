「正義使命-2025」一週後… 日本公布中國軍機「大舉」穿越宮古海峽

日本防衛省統合幕僚監部5日公布，上月29日解放軍「正義使命-2025」軍演首日，多架次軍機穿越宮古海峽進出太平洋。 圖：翻攝「X」@ModJapan_j

[Newtalk新聞] 日本防衛省統合幕僚監部今天（5日）公布解放軍軍情動態，指出29日下午多架解放軍軍機穿越沖繩本島與宮古島之間的宮古海峽，進入太平洋後折返東海。此事件發生於中國東部戰區發動大規模圍台軍演「正義使命-2025」當天，但日本遲至演習結束一週後才發布相關公告，引發外界關注中日台海緊張局勢是否出現新變數。日本航空自衛隊緊急出動西南航空方面隊戰鬥機應對，雙方未發生衝突。

據日本防衛省公告，中國軍機編隊包括2架轟-6轟炸機、2架殲-16戰鬥機、2架運-9情報收集機，以及2架推定為中國戰鬥機的機型。這些軍機從東海飛來，穿越宮古海峽進入太平洋後，再度通過同一路徑返回東海。日本自衛隊戰鬥機緊急升空監視並應對，確保領空安全。防衛省強調，此次活動未侵犯日本領空，但凸顯中國軍事行動日益頻繁。此事件正值中國「正義使命-2025」軍演之際，該演習於2025年12月29日上午啟動，持續至12月31日，涵蓋台灣海峽、北部、南部、東部等多個區域，涉及陸海空火箭軍聯合行動，包括實彈射擊、港口封鎖模擬及精準打擊演練。中國東部戰區稱，此演習為回應美國對台11.1億美元軍售及日本首相高市早苗有關台灣言論，目的在「懲戒外部干涉」並維護國家主權。演習規模創紀錄，動員超過210架次軍機、72艘次軍艦（含中國海警船）及27枚火箭彈，首次明確將美日視為「外部勢力」目標。

廣告 廣告

分析人士指出，日本遲遲公布公告，可能意在避免立即升高緊張，或觀察中國演習後續動向。國防部表示，演習期間偵測到中國軍機頻繁出海，台灣空軍亦多次升空戒備。美國及歐盟譴責中國演習為「侵略行為」，強調將強化印太區域盟友合作。中國國防部則回應，此演習為「內部事務」，警告任何干涉將遭「有力反制」。

中日近年因東海及台灣議題摩擦不斷，日本多次記錄中國軍機穿越宮古海峽，2025年12月還有中國航艦「遼寧號（舷號16）」艦載殲-15有關雷達照射事件爭議。專家認為，「正義使命-2025」不僅針對台灣，更意在測試美日反應。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

驗證面對南海、台海同時軍事衝突？美軍媒揭解放軍轟-6K警巡航黃岩島

楊宏基觀點》示範？警告？美軍教科書等級「斬首行動」 台灣恐怕不是旁觀者而是劇中人

日本航空自衛隊拍攝到解放軍轟-6轟炸機參與「正義使命-2025」軍演，經宮古海峽進出太平洋。 圖：翻攝「X」@ModJapan_j

日本航空自衛隊拍攝到解放軍運-9情報收集機參與「正義使命-2025」軍演，經宮古海峽進出太平洋。 圖：翻攝「X」@ModJapan_j