正義公園滯洪池全面開放 張博洋盼提升安全及休閒品質

市議員張博洋表示，全新完工的正義公園滯洪池不只是一座公園的改善，而是攸關三民區與鳳山區交界一帶居民安全、生活品質的重要一步。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員張博洋十三日表示，全新完工的正義公園滯洪池不只是一座公園的改善，而是攸關三民區與鳳山區交界一帶居民安全、生活品質的重要一步。

張博洋說，很多三民、鳳山的鄉親一定都記得，過去九如路、正義路一帶遇上瞬間大雨或是颱風帶來的長時間豪大雨就會淹水，令在地居民困擾，因此這幾年他不斷在議會要求市府加速治水工程，而正義公園滯洪池，就是最關鍵的區域治理之一。

張博洋指出，正義公園滯洪池的規劃總滯洪量達八千公噸，兩處入流口分別位在九如路、正義路側──正是過去最容易積淹水的位置，雨天時靠重力排水，雨停後就會啟動抽水將水排出，平時池底就是活動草坪、生態池，環池步道，不浪費土地利用。

他認為，從治水功能到空間再利用，正義公園滯洪池不是只有「挖一個大洞」，而是兼顧城市防災與民眾生活的「雙贏設計」。

張博洋提到，這次設計保留原本正義公園中最具記憶點的大榕樹，將在地文化記憶與環境融合。公園內包含公共休憩設施，二百六十公尺環池步道、活動廣場、十組座椅、三組體健設施、一處地景遊戲區及活動草坪空間，不只區域安全升級，市民的生活休閒品質也同時兼顧。

張博洋表示，從爭取到完工，是一段不簡單的路，期待正義公園滯洪池能提升三民區獅頭一帶的防汛能力，也能成為孩子能安心玩、長輩能放心散步的公共空間。