正義化身？「蝙蝠俠」現身加州議會拍桌怒吼 只為這件事：超級盃不歡迎移民局

一名男子打扮成蝙蝠俠的樣子，走進議會拍桌抗議。（翻攝自YouTube頻道@straitstimesonline）

美國年度體育盛事「超級盃」即將於2月8日在聖塔克拉拉市李維斯球場（Levi’s Stadium）登場。然而，本週二（27日）的市議會公聽會卻出現驚人一幕，一名全身穿著黑亮盔甲、披著斗篷的「蝙蝠俠」憤怒地走上發言台，一開口便猛力擊打講桌，甚至多次飆出粗口。這名身分不明的男子並非在演戲，而是為了抗議聯邦移民暨海關執法局（ICE）可能在超級盃期間入城執法，憤而現身對官員進行「震撼教育」。

拒絕聯邦介入？移民局成超級盃維安陰影 蝙蝠俠要求：切斷所有資源支援

根據《news18》報導，這名「蝙蝠俠」在發言中直指聯邦政府正「踐踏地方權力」，並質疑官員是否具備保護市民的勇氣。他激動地問道：「你們在座誰能回家看著孩子的眼睛，告訴他們你們盡力保護了他們的同學？」他強烈要求市議會必須公開承諾，絕不提供任何城市資源或數據協助ICE進行移民驅逐行動，此舉也引發全美熱議。

中場秀也躺槍？國土安全部顧問批壞痞兔「恨美」 移民衝突恐一觸即發

這股緊張氣氛並非空穴來風。由於近期明尼蘇達州發生兩起涉及ICE執法導致的死亡事件，全美人權團體正高度緊盯移民局動向。國土安全部顧問萊萬多夫斯基（Corey Lewandowski）先前甚至公開批評，NFL選擇波多黎各饒舌巨星「壞痞兔」（Bad Bunny）擔任中場秀嘉賓是「羞恥」的決定，並強調超級盃絕不應成為非法移民的「安全避難所」。

隨著超級盃進入倒數計時，這場由「蝙蝠俠」引燃的爭議，不僅考驗著當地官員的政治智慧，也讓這場體育賽事蒙上了一層沉重的政治色彩。

