正義哥截圖揭惡行！開直播網友慫恿他摸 色男對醉女襲胸遭判刑

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記者楊忠翰／台北報導

北市劉男開直播時對喝醉的女網友襲胸遭判刑。（示意圖，非當事人／資料照）

新北市1名劉姓男子，先前邀女網友小萱（化名）到家中小酌，還開直播與網友互動，後來小萱不勝酒力醉倒，網友紛紛出言起鬨，劉男竟在鏡頭前觸摸小萱胸部，事後網友提供截圖等證據，小萱憤而提出告訴，劉男與小萱達成和解，台北地院依乘機猥褻等罪判他6月徒刑，緩刑2年，全案仍可上訴。

檢警調查，劉男從事外送工作，離婚後扶養2名子女；去年5月20日凌晨1時許，他約小萱在家喝酒，並開直播與網友同樂，小萱貪杯醉倒在一旁，連劉男都叫不醒，網友起鬨要他摸摸看，劉男真的伸手觸摸小萱胸部，整個過程被直播間的網友看得一清二楚。

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事後熱心網友將截圖等證據傳給小萱，小萱不滿被輕薄，還給線上網友觀看，導致她必須就診治療心靈創傷，同時擔心不雅影像外流，憤而對劉男提起乘機猥褻、無故散布他人性影像等告訴。

劉男應訊時坦承犯行，法官認為，劉男利用女方酒醉時猥褻得逞，又直播公開犯案過程，毫不尊重他人身體自主權及隱私權，致使女方身心受創嚴重，考量劉男與女方達成和解，遂依乘機猥褻、無故散布他人性影像等罪判他6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，以及接受3場法治教育，並沒收直播用的手機，全案仍可上訴。

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