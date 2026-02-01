正義姊急喝斥！松山機場撞見正妹 淫男轉過身DIY遭活逮

記者楊忠翰／台北報導

侯男騎車到松山機場停車場時，背對著另名女子DIY遭判刑。（圖／翻攝自松山機場臉書）

台北市1名侯姓男子，先前騎機車至松山機場停車場時，瞥見1名身材姣好的女子小萱（化名），正準備獨自騎車離去，他立刻走到對方附近，接著背對小萱公然DIY；此時1名熱心女子發現後，當場喝斥侯男停止動作，並告知小萱此事，侯男淫行才得以曝光；台北地院依公然猥褻罪判侯男拘役30日，緩刑2年。

檢警調查，前年12月23日下午時分，侯男騎機車前往松山機場第6停車場停放時，一眼就看見身材出眾的小萱，侯男頓時色心大起，急忙將機車停進停車格，隨即跑到小萱附近，兩人隔著1輛機車的距離，侯男拿出手機拼命拍照。

不僅如此，侯男隨後又背對小萱，直接掏出生殖器DIY，此時另名女子也來到停車場，赫然發現侯男淫行，第一時間對著他喝斥，並要求侯男停下動作，同時告知小萱此事，小萱隨即報警處理；航警將3人帶回隊部偵訊，並將侯男依公然猥褻罪移送法辦，檢察官偵結後依法起訴。

侯男應訊時承認犯行，並以診斷報告書為證，自己因罹患身心疾病，一時失慮才會犯案；侯男還向法官表達調解意願，但小萱均未出庭，雙方未能達成和解。

法官認為，侯男無任何前科素行，犯後態度尚佳，考量其智識程度、家庭生活及經濟狀況等情狀，遂依公然猥褻罪判他拘役30日，得易科罰金，緩刑2年，並向公庫支付1萬元。

