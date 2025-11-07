正義從不缺席！家寧媽期限內未提再議 Andy老師挨告「這2罪」獲不起訴確定

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

百萬YouTuber「眾量級」Andy老師，日前拍片揭露前女友張家寧一家在頻道收入拆帳及經營權爭奪方面的惡行，雙方為此對簿公堂。檢方日前偵結，依法起訴包含張家寧父母及妹妹在內的張家4人，而針對「家寧媽」曾淑惠反控Andy老師涉及加重誹謗和違反《個資法》2罪，新北檢調查後認為事件可受公評，且Andy老師引用的是公開資訊，故予以不起訴，由於曾淑惠也未於期限提出再議，因此Andy老師獲不起訴確定。

Andy老師在加重誹謗及違反《個資法》上獲不起訴確定。（圖／Andy老師IG）

Andy先前控訴自己在頻道經營權、股權分配與財務管理等問題上，遭遇不公平對待，相關案件目前已進入司法程序，曾淑惠則反告他妨害名譽與違反《個資法》。檢方調查後認為，曾淑惠未經張家寧和Andy老師授權，就逕自以個人名義申請「眾量級」商標，並因領商標權109萬餘元被起訴，確實有爭議行為，再加上「眾量級」頻道對象為社會大眾，屬可受公評事項，Andy老師引用公開資訊，罪嫌不足，予以不起訴。

Andy老師在10月收到不起訴處分書後，表示當初只是單純針對頻道收入提出帳目結算，不料竟被反控恐嚇取財，讓他感到相當心寒。他更進一步透露，曾淑惠還將頻道收入定調為「孝親費」，讓他完全無法接受，對於獲得檢方的不起訴處分，Andy老師激動表示，「正義也許會遲到，但從不會缺席。」

由於曾淑惠未於收到處分書10日內聲請再議，Andy老師因此獲不起訴處分確定。

