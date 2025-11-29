正義戰神雙標？他曝黃國昌夫妻1事：沒生小孩竟成被剝奪權利的原罪

民眾黨主席黃國昌陷涉貪疑雲。攝影李智為

近日民眾黨主席黃國昌爆涉貪疑雲，媒體人詹凌瑀就在社群發文指出，大家眼中的黃國昌是「咆哮正義的戰神」、黃太太高翔是「家世顯赫的建商千金」，不過幾年前1件事，在他眼中，這些高舉道德大旗的背後，竟是對自家人最殘酷的算計，心寒道「富有限制不了人的貪婪，只會放大了人的涼薄」。

詹凌瑀表示，幾年前黃國昌的哥哥因病成了植物人，最終遺憾地離世，當時曾親耳聽見高翔提及，黃國昌哥哥沒有小孩，只有嫂嫂，而哥哥的房子是公婆給的，「既然哥哥走了，嫂嫂又沒生孩子，那就是個『外人』」。

詹凌瑀接著說，高翔理直氣壯地認為，這些財產必須要回來，應該留給她們家，因為「只有她跟黃國昌有生小孩、有生兒子」，財產「理應」是他們的；詹凌瑀詫異、毛骨悚然指出，高翔是建商公主，父親在雙北蓋豪宅、家裡富得流油，一個這麼不缺錢、不缺房的人，竟然對夫家大哥留給遺孀的「一點安身立命之財」如此計較。

直到某次在節目播出後收到一名自稱黃國昌大嫂朋友的私訊，該名聽眾指出哥哥生病倒下時，正值黃國昌面臨罷免期間，不過生死關頭之下，黃國昌家人關心的不是哥哥的照護，而是財產，甚至在哥哥過世後，婆家強勢要求大嫂不能分財產，揚言動用律師打官司。

媒體人詹凌瑀爆黃國昌夫妻討哥哥遺產。攝影李智為

詹凌瑀表示，黃國昌常把「公平正義」掛在嘴邊，但當利益衝突發生在自己家裡時，他選擇的不是照顧弱勢的嫂嫂，而是維護自己家庭的利益，然而用專業知識來逼迫嫂嫂放棄繼承權，這不是法律攻防，而是仗勢欺人，因為法律上，配偶本來就有繼承權，「但在黃國昌家，沒生小孩就成了被剝奪權利的原罪」。

親耳聽見高翔所語，加上聽眾的私訊，詹凌瑀認為這更驗證了殘酷的現實，不禁想問道「你們窮得只剩下錢嗎」，同時也向默默回老家養傷、不願再有紛爭的嫂嫂表示，「我知道妳選擇離開，是為了成全最後的平靜，但請妳一定要知道，妳沒有錯，錯的是那些把親情秤斤論兩的人。」詹凌瑀認為「人在做，天在看，那些被掠奪的公道，上天都有一本帳」。



