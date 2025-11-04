「正義會遲到但不會缺席」 謝侑芯友人提4問：現場是否還有其他人？

謝侑芯友人好奇，除了謝侑芯與黃明志，案發現場是否還有其他人。（翻攝自黃明志、謝侑芯臉書）

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理女神」謝侑芯猝逝命案，今（4日）大馬警方改朝謀殺罪偵辦，並通緝失聯的黃明志、展開全國追捕。而謝侑芯經紀人Chris今日分享共同好友的貼文，透露對方和謝侑芯最後傳訊時間，是在事發前一晚（22日），考量目前案情撲朔迷離，他好奇案發現場除了謝侑芯與黃明志，是否可能還有未知的相關人士。

謝侑芯經紀人Chris今日轉發友人貼文，對方表示這起案件至今的資訊反反覆覆，發展簡直讓人霧裡看花，但從已知資訊推斷，從21日晚間7點07分至隔天報案時間下午1點40分，中間空白約18小時究竟發生什麼將會是重點。

廣告 廣告

雖然目前唯一能確定在案發現場的，只有謝侑芯與黃明志，但他好奇，是否還有其他同行之人？或是其他未知的相關人士？同樣值得關注。另外謝侑芯對違禁品或任何未知狀況，是否在完全知情且同意下發生？以及飯店監視器畫面能否取得？上述4點都是他在真相大白前的疑問。

他堅信「正義也許會遲到，但永遠不會缺席」，這些僅是他個人單方面的疑問，並不代表家屬或任何人，「相信在真相尚未大白之前，對於真正關心侑芯的人都是一種煎熬只求真相，僅此而已。」

謝侑芯好友貼文

1.空白的18小時 侑芯跟我們最後連絡的時間為21號19時07分，在此之後杳無音信。新聞媒體報導當地警方通報案件時間為22號13時40分，目前已知的新聞訊息，並未發現中間空白的將近18小時發生了什麼。

2.侑芯對於違禁品是否知情以及意願為何？

鑑於案發至今的資訊反反覆覆，已經算是每日一更新了。甚至有的還會推翻先前公布的消息，根本霧裡看花。沒有任何資訊表示事發當下，侑芯對於違禁品或是任何未知的事， 是否在完全知情且同意的情況下發生。

3.是否有其他人？

目前唯一能確定的是現場除了兩位當事人 ，侑芯以及「另一位」在場，是否還有其他同行之人，或是其他未知的相關人士。

4.相關的畫面

透過新聞，目前只知道事發是在當地的飯店。但是監視器或是關鍵畫面，並未表明是否有相關單位已取得或是正在調查等等的，眼下尚未有任何相關資訊。

上述四點，只是個人單方面的疑問，並不代表家屬或是任何人，相信在真相尚未大白之前，對於真正關心侑芯的人都是一種煎熬只求真相，僅此而已。

他並表示，親愛的朋友與媒體夥伴們： 針對近日的發展，我認為有必要親自發表統一聲明，避免外界透過不同渠道誤傳或曲解我的意思。

家屬與我對這些新的進展都感到非常震驚。雖然最初的說法令人難以置信，但我們當時仍選擇相信與接受。然而，現在出現的這個新版本，反而更接近我們一直以來的懷疑。尤其在黃明志公開說謊之後，我們更加確定，必須全力以法律途徑追求真相與正義。

由於安全與健康考量，家屬目前無法前往馬來西亞。他們已委託專業代表處理相關事宜，並聘請了馬來西亞一線律師團隊，協助推進後續法律程序。

目前外界流傳的消息多半並非官方資訊，因此我們暫時無法確認其真實性。我們相信，透過律師與專業團隊的努力，真相終會水落石出。

在此之前，除非家屬與律師共同同意，我們將不再發表任何新的正式聲明。 懇請各界給予家屬時間與空間，讓他們能平靜地面對這些突如其來的變化。 感謝大家的關心與理解。

更多鏡週刊報導

快訊／黃明志捲入謝侑芯命案遲遲未落網 大馬警方宣布通緝

閨密揭謝侑芯與黃明志真實關係 曝她「O站月收上看7位數」無需冒險賺錢

謝侑芯「最後一夜」與黃明志住五星級酒店 一晚「奢華房價」曝光！