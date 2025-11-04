正義會遲到但不缺席！謝侑芯經紀人曝：現場還有第三人

網紅謝侑芯（Iris Hsieh）在馬來西亞離奇死亡，疑與歌手黃明志擁有毒品有關。近日她的經紀人Chris發表聲明，強調事件的許多疑點，雖然輿論紛紛，但是至少有受到關注，她指出「關鍵的18小時內到底發生了什麼？現場是否還有第三人存在？這名神秘人物究竟是誰？」，盼警方深入調查還原真相。

謝侑芯猝逝經紀人提到諸多疑點。（圖／翻攝IG／謝侑芯）

Chris提到，事件發生後的18小時內，謝侑芯與外界失聯，警方通報的案件時間為22號下午1時40分，這段時間的真相尚未明朗。他指出，除了謝侑芯與黃明志（Namewee）在場外，現場是否還有其他人需要查明。

根據外媒報導，馬來西亞警方已將此案件重新分類為涉嫌謀殺，並對黃明志展開調查。黃明志則否認與謝侑芯之死有關，並對毒品指控表示不服。他的經紀人也強調，事件的真相仍待揭露，並呼籲社會大眾給予受害者家屬時間與空間。

黃明志被馬來西亞警方逮捕。（圖／翻攝中國報）

Chris指出，他堅信「正義也許會遲到，但永遠不會缺席」，但這些僅是他個人單方面的疑問，並不代表家屬或任何人。另外，他也提到「相信在真相尚未大白之前，對於真正關心侑芯的人都是一種煎熬只求真相，僅此而已。」目前謝侑芯的家屬已聘請專業律師團隊，協助處理後續法律程序。Chris在聲明中表達了對事件的震驚，並希望透過法律途徑追求真相與正義。

Chris聲明全文如下：

1.空白的18小時 侑芯跟我們最後連絡的時間為21號19時07分，在此之後杳無音信。新聞媒體報導當地警方通報案件時間為22號13時40分，目前已知的新聞訊息，並未發現中間空白的將近18小時發生了什麼。

2.侑芯對於違禁品是否知情以及意願為何？

鑑於案發至今的資訊反反覆覆，已經算是每日一更新了。甚至有的還會推翻先前公布的消息，根本霧裡看花。沒有任何資訊表示事發當下，侑芯對於違禁品或是任何未知的事， 是否在完全知情且同意的情況下發生。

3.是否有其他人？

目前唯一能確定的是現場除了兩位當事人 ，侑芯以及「另一位」在場，是否還有其他同行之人，或是其他未知的相關人士。

4.相關的畫面

透過新聞，目前只知道事發是在當地的飯店。但是監視器或是關鍵畫面，並未表明是否有相關單位已取得或是正在調查等等的，眼下尚未有任何相關資訊。

上述四點，只是個人單方面的疑問，並不代表家屬或是任何人，相信在真相尚未大白之前，對於真正關心侑芯的人都是一種煎熬只求真相，僅此而已。

他並表示，親愛的朋友與媒體夥伴們： 針對近日的發展，我認為有必要親自發表統一聲明，避免外界透過不同渠道誤傳或曲解我的意思。

家屬與我對這些新的進展都感到非常震驚。雖然最初的說法令人難以置信，但我們當時仍選擇相信與接受。然而，現在出現的這個新版本，反而更接近我們一直以來的懷疑。尤其在黃明志公開說謊之後，我們更加確定，必須全力以法律途徑追求真相與正義。

由於安全與健康考量，家屬目前無法前往馬來西亞。他們已委託專業代表處理相關事宜，並聘請了馬來西亞一線律師團隊，協助推進後續法律程序。

目前外界流傳的消息多半並非官方資訊，因此我們暫時無法確認其真實性。我們相信，透過律師與專業團隊的努力，真相終會水落石出。

在此之前，除非家屬與律師共同同意，我們將不再發表任何新的正式聲明。 懇請各界給予家屬時間與空間，讓他們能平靜地面對這些突如其來的變化。 感謝大家的關心與理解。

