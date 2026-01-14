正義未竟？北捷警性侵女兒「開庭前輕生亡」 法界揭下一步救濟管道

〔記者劉詠韻／台北報導〕曾任職台北捷運代理分隊長的鄭姓男子，涉嫌酒後長期性侵親生女兒，檢方起訴認定其犯行多達348次，並依法求處重刑；然而證男卻於開庭前夕在租屋處輕生身亡，使原本進入司法審判程序的案件戛然而止。法界指出，本案同時留下「正義未竟」的遺憾，並列出被害人後續可能的救濟管道。

依刑事訴訟法規定，被告於審理中死亡者，因刑事責任已無從追究，法院將不再就犯罪事實為實體判斷，須依法諭知「公訴不受理」。鄭男於案件尚未判決確定前死亡，原訂今上午的庭期隨即取消，審理程序亦告終結。

公訴不受理，並非無罪判決，而是基於程序法上障礙所為的結案處分，法院不會對鄭男是否成立性侵犯罪作出有罪或無罪的實體認定。換言之，刑事責任因鄭男死亡而消滅，但並不等同於否定檢方指控內容。

法界表示，刑事程序終止，並不影響被害人依法另循民事途徑請求損害賠償的權利；若被害人或其法定代理人主張人格權、身體權或精神損害，仍可依民法相關規定，向鄭男遺產繼承人提起民事求償，包含醫療費、心理諮商費及精神慰撫金。不過實際是否提告，仍須考量舉證、時效及遺產狀況等因素。

至於是否涉及公務人員身分或職務關聯，因刑事審理未及作出實體判決，亦不會另行衍生懲戒或刑責層面的法律效果，相關行政或制度責任，多僅能留待制度檢討層次討論。

法界認為，本案在法律實務上屬於「公道未彰」的遺憾，鄭男的輕生結束刑責追訴，雖然被害人仍可透過民事途徑或國家補償機制，爭取應有的經濟補償與復原資源，但也失去原可透過法庭獲得真相認定與公開致歉的機會。

