正義無法打折！1219密室逃脫爆滿！免費體驗至21日截止

▲陳志龍教授引導苗栗縣立致民國民中學學生體驗1219密室逃脫。

【記者 陳顗喆／台北 報導】一個錯誤若三十年未被修正，它就不只是歷史，而是政府的系統性風險。由臺灣財經刑法研究學會主辦的「1219密室逃脫—走過後威權30年，看見天光」特展，已經於日前在台北華山文創園區的中7A館登場，本週日12月21日即將截止。展覽以密室逃脫、實境解謎等沉浸式體驗，帶領觀眾回到1996年12月19日，透過三十年前的太極門1219事件，一樁被學者定調為「假案真辦」的制度性錯誤，了解後威權遺毒的迫害。主辦單位強調，這不是回顧傷痛，而是蓋棺論定的時刻：當錯誤源自官僚體系，卻從未真正被面對與修正，任何人都可能成為下一個受害者。

廣告 廣告

透過展覽可看到太極門1219事件三十年來的關鍵節點。從被捏造的「萬年稅單」，到促成《納稅者權利保護法》於2016年上路，揭露制度如何傷人，也顯示公民如何突圍。主辦單位指出，這起案件不是個案，是制度警示，更成為台灣檢視人權的重要指標。最後的「通關密碼」，並非技巧，而是良心，唯有體制內的人找回良心，錯誤才可能被真正修正。

▲網紅氣球透過1219密室逃脫, 體驗人權的重要性。

多位長期研究司法制度與救援案例的學者於開幕體驗後指出，太極門1219事件已清楚顯示，解嚴後仍存在侵害人權的制度漏洞。臺灣財經刑法研究學會理事長、前台大法學院教授陳志龍引用賴清德總統於2025年聯合國人權日提出的三項人權承諾：調查真相、保存記憶、恢復尊嚴。他指出，台灣解嚴後仍有少數人持續破壞人權，太極門1219案正是明確案例。但「真相只有一個，不該真假混淆。」

真理大學法律系主任吳景欽則直言：「正義沒有打折的問題，只有有或沒有的問題。」他指出，這起案件反映出台灣司法與稅法的結構性問題，而以年輕世代熟悉的方式參與，正是法治教育最有效的入口。

▲1219密室逃脫以互動體驗,吸引廣大群眾參與。

法稅改革聯盟發起人陳逸南則形容，這是一場必要的人權社會教育。「三十年的假案，如果不繼續往前走，就永遠看不到天光。」學者專家一致認為，若制度錯誤未被修正，個案就不會是最後一案。希望透過密室逃脫的形式，讓社會連結這個案例，找出藏在制度裡的破壞者，促成實質改變。

這場展覽不只吸引學界與關心公共議題的民眾，也走進教育與產業現場。70年代政治受害者陳欽生與多位學者率先體驗走進密室。苗栗縣致民國中校長詹吉翔帶學生前來體驗公民教育，還有許多大學生成群結伴而來，政大新聞系的同學表示透過密室逃脫的方式理解人權、法治與制度錯誤，比課本更具震撼力，是非常難得的人權教育現場。

▲透過遊戲,外國遊客對台灣後威權時期有更深理解。

一位來自竹科的翁姓企業董事長受邀看展，深有同感。她直言自己的科技廠房遭錯誤法拍，讓她憂心官僚惡習與制度惰性，恐是台灣經濟發展與社會進步最大的障礙，若不正視這類案例，產業與人民都將持續承擔風險。年輕族群關注的網紅「球球」也到場體驗，認為人權向來被視為冷議題，但展覽把複雜制度轉化為高度互動的遊戲，覺得「很有趣，也很值得被看見」。

展覽最後的永續教室，學者專家在「良心希望樹」寫下期許。主辦單位表示，希望每位走出密室的人都能理解，這不只是社會事件的回顧，而是整個社會必須面對的制度課題。

展覽期間亦將舉辦多場小型論壇，包括2025年12月19日上下午各一場的【永續VS人權】與【永續 VS正義】，邀請學者專家深入對談，讓這場三十年的錯誤，不只被看見，更能成為改革的起點。「1219密室逃脫——走過後威權30年，看見天光」特展，展期至12月21日止。（照片記者陳顗喆翻攝）