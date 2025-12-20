台北捷運發生重大傷亡事件！一名金融業男子余先生勇敢對抗持刀嫌犯，成功阻止對方繼續在捷運內投擲煙霧彈，為其他乘客爭取逃命時間，卻因此遭刺傷不治。余先生左後背遭刺傷，傷口嚴重貫穿肺部、肺葉和下肺靜脈，甚至延伸至左心房。台北市長蔣萬安讚揚余先生的正義感在當下救了許多人，他面對殘暴的嫌犯沒有退縮，奮力阻止，留下英勇身影！

正義男北車阻擋暴徒遭刺穿肺！蔣萬安哽咽：英勇救了眾多人。(圖／TVBS)

這起事件第一位受害者，也是第一位出面制止張文的英雄，57歲余先生，事發當下在北車M7出口，被刺傷後還勇敢對抗嫌犯，阻止對方繼續投擲煙霧彈，替其他乘客爭取逃命時間，自己卻身受重傷，送醫搶救不治，余先生太太更忍痛表示，先生平時就很有正義感，相當熱心。

正義男北車阻擋暴徒遭刺穿肺！蔣萬安哽咽：英勇救了眾多人。(圖／TVBS)

這起事件發生在余先生日常上下班的路線上。平時在台北大安上班的他，習慣搭乘捷運到北車，再轉搭火車。當天，儘管已經被刺傷，余先生仍忍痛面對持刀的兇嫌，毫不畏懼地與對方對峙。他甚至踹了張文一腳，破壞對方的平衡，讓嫌犯一時慌了手腳。余先生的勇敢行為，同時阻止了嫌犯繼續在捷運內投擲煙霧彈，為其他乘客爭取了寶貴的逃命時間。

北車男英勇犧牲 「一腳踹嫌」助其他人逃。(圖／TVBS)

事發過程被民眾拍下，畫面顯示余先生身受重傷躺在地板上，北捷員工圍在他周圍陪伴等待救護車，過程中還脫下背心進行緊急處置。余先生主動吸引嫌犯的注意力，讓攻擊落在自己身上，這樣的英勇舉動卻導致他左後背被刺，傷口嚴重貫穿肺部、肺葉和下肺靜脈，甚至延伸到左心房。雖然緊急送醫搶救，但醫護人員仍無法挽回這位英雄的生命。

正義男北車阻擋暴徒遭刺穿肺！蔣萬安哽咽：英勇救了眾多人。(圖／TVBS)

台北市長蔣萬安事發後到醫院探視慰問，提到余先生時忍不住哽咽，他表示，正是這樣的正義感在當下救了不少人。余先生面對殘暴的嫌犯時沒有退縮，而是奮力阻止，留下了英勇的身影。

