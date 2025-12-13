正義遲到4個月！茶飲加盟主虐柯基 黑歷史再+1

茶飲加盟主虐打柯基。（圖／翻攝自Threads）





茶飲品牌「茶聚」北部某加盟店負責人捲入疑似虐待柯基犬風波，引發關注，不過過去就曾被指控「打工前3天不給薪水」，勞工局已回應將介入調查，讓前員工開心表示「我的正義遲到了4個月」。

近日在社群平台流傳一段影片，一名男子疑似因不滿家中15歲的柯基犬亂尿尿而情緒失控揮打，引發網友撻伐。隨後有人指認，影片中的男子為茶聚某加盟店負責人。事件曝光後，茶聚總公司已宣布與該加盟店永久終止合作關係，相關後續處理也已對外說明。

虐狗還欠薪 勞工局介入

一名女網友表示，她今年8月曾在社群平台發文控訴，替該加盟店打工2天卻未拿到共3200元薪資，對方甚至表示「打工前3天不給薪水」，在她要求匯款後遭封鎖。隨著虐狗爭議擴大，該名網友表示，近期已接獲勞工局回覆，相關單位將進行調查，讓她開心表示「我的正義遲到了4個月」。

牙醫妻子2度發文 說明毛孩安置

此外，加盟主的牙醫妻子昨（12）日再度發文說明動保處後續處理進度，表示狗狗血液檢查結果無異常，原本計畫領回後另行安置，但動保處臨時決定進行更詳細檢查，因此暫無法帶回，她也已前往送交犬隻專用飼料。至於家中貓咪，動保處已完成晶片過戶至她名下，並依建議先行安置照顧。她強調，先前說明與當事人為配偶，僅為交代法律關係，並非替對方開脫，未來將持續確保毛孩安全，配合相關單位處理。

