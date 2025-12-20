正興國中科工館迷你馬拉松路跑 圓滿完成

正興國中自民國九十七年起每年結合健康促進活動與學校發展田徑運動團隊，辦理全校性迷你馬拉松路跑活動，自民國一○○年起結合科工館平坦的外圍步道舉辦這項活動，除了有學校的學生參加外，老師們與家長們也會熱情共襄盛舉。(見圖)

正興國中今(廿)日說明，今年配合三十一週年校慶系列活動，舉辦第十八屆科工館迷你馬拉松路跑，期待學生、老師、家長在後疫情時代，能藉由運動增進體能，培養良好的運動習慣，鼓勵參賽的每個人皆能挑戰自我、超越極限。

當天天氣晴朗，路跑活動由科工館李秀鳳館長、正興國中黃柏蒼校長、家長會梁博荏會長及副會長們共同鳴槍起跑，五百多位學生、教師與家長們繞科工館外圍跑三圈約三.五公里的路程，努力爭取個人最佳成績。

正興國中黃柏蒼校長表示，正興國中於八十三年創校至今已三十一年，因科工館擁有廣闊的園區及平坦的路面，藉地利之便讓全校師生與家長能體驗長跑的樂趣，增進身體健康，在疫情解封後，大家能共同運動，更顯身體健康的重要，祝福大家都有好心情、好成績，也務必注意自身安全。

家長會長梁博荏指出，正興國中家長會為鼓勵學生踴躍參加路跑活動，三個年級分男子組及女子組各取一至二十五名頒發小金人獎盃一座，二十六至五十名頒發獎牌一面，五十一至八十名獎狀一只，每完成一圈皆有一條精美手帶，相關經費由家長會經費贊助製作，家長會也鼓勵家長一同參與，與孩子共享運動樂趣。