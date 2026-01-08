正舉行喪禮…美鹽湖城教堂突爆槍響 釀2死6傷、槍手逃逸中

美國猶他州鹽湖城（Salt Lake City）一座耶穌基督後期聖徒教會（俗稱摩門教）的教堂外，於當地時間7日晚間發生槍擊案，造成2人死亡、6人受傷。鹽湖城警察局公共資訊官米爾斯（Glen Mills）表示，目前尚未逮捕任何嫌犯，警方正展開大規模追緝行動。

警方在鹽湖城槍擊案現場。（圖／路透社）

根據《ABC News》與《衛報》，警方在當地時間晚間7時半後不久，接獲位於紅木路（Redwood Road）上的教堂發生槍擊的通報。根據警方調查，當時教堂內正在舉行喪禮，停車場突爆發衝突，隨後傳出槍響。

所有罹難者均為成年人。6名傷者中，有3人情況危急，另外3人傷勢不明。警方判斷，這並非一起針對宗教或其他類似目的的蓄意襲擊，正在釐清槍擊案是由單獨一人或另有同夥所犯下。

耶穌基督後期聖徒教會發言人彭羅德（Sam Penrod）發表聲明表示，教會已獲悉這起發生在教堂外的「嚴重事件」，當時內部正在進行追思儀式。聲明中提到，「我們為所有受此悲劇影響的人祈禱，並深切關切任何用於敬拜的神聖空間遭受到任何形式的暴力」。

