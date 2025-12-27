「正藍軍集結新豐造勢」藍營大咖合體力挺 張鎮榮：陳見賢是國民黨最強人選

【警政時報 林照東／新竹報導】

陳見賢27日於新竹縣新豐鄉舉辦「與鄉親有約說明會」，聚焦地方建設、教育發展與環境營造等核心議題，現場湧入大批鄉親參與支持。多位藍營重量級地方人士到場聲援，展現新豐基層對縣政接棒人選的高度凝聚力。

藍營地方要角齊聚新豐鄉，與陳見賢高舉雙手合體造勢，展現基層團結氣勢與高度共識。（圖／記者林照東翻攝）

藍營重量級人物齊聚 新豐展現基層共識

活動現場包括張鎮榮、縣議員何智達、新豐鄉長徐煒傑、新豐鄉代表會主席田鼎睿，以及新豐鄉三元宮主任委員、陳姓宗親會代表與多位地方民意人士齊聚一堂，場面熱絡。

廣告 廣告

陳見賢團隊表示，截至目前已在新竹縣各鄉鎮舉辦十場說明會，場場座無虛席，顯示基層支持動能持續累積。

新竹縣議會議長張鎮榮於新豐鄉「與鄉親有約說明會」中致詞，公開力挺新竹縣長參選人陳見賢，肯定其長期投入地方發展與黨務經驗。（圖／記者林照東翻攝）

張鎮榮：陳見賢是國民黨最強縣長人選

新竹縣議會議長張鎮榮致詞時表示，陳見賢是國民黨目前最具實力與穩定性的縣長人選。他指出，陳見賢加入國民黨已45年，長期堅守理念、從未動搖，對地方發展方向具高度一致性與延續性。

張鎮榮並提到，新豐鄉未來發展關鍵在於是否能穩定承接現任縣長楊文科的既有建設藍圖，包括武陵橋銜接台一線替代道路工程、坡頭漁港整體升級等重要建設，皆需在既有基礎上持續推進。

陳見賢於說明會中發表縣政理念，聚焦教育建設、海岸治理與地方發展藍圖。（圖／記者林照東翻攝）

縣議員與鄉長肯定執行力 強調協調與效率

縣議員何智達表示，與陳見賢共事七年，親眼見證其主持「縣民有約」時，面對縣政問題直球對決、不推諉、不拖延，能迅速完成跨局處協調，協助民眾解決問題。

新豐鄉長徐煒傑則指出，陳見賢在地方治理上展現高度效率與整合能力，包含龍舟賽事延續、紅樹林環境改善、新庄子發展計畫，以及大山崎地區道路改善等工程，皆逐步落實。

陳見賢率地方民代與鄉親於新豐鄉三元宮前合影，象徵基層支持動能持續累積。（圖／記者林照東翻攝）

地方代表呼籲集中支持 確保建設不中斷

新豐鄉代表會主席田鼎睿直言，長期以來深刻感受到陳見賢對地方的實際付出，無論是建設需求或突發狀況，關鍵時刻都能迅速回應、有效處理。他也呼籲鄉親集中支持陳見賢，讓地方建設延續不中斷。

新豐鄉「與鄉親有約說明會」現場座無虛席，鄉親踴躍參與，氣氛熱烈。（圖／記者林照東翻攝）

陳見賢：教育、海岸、氣候治理同步推進

陳見賢表示，新竹縣人口持續成長，新豐鄉近年人口快速增加，學校與生活機能壓力逐漸浮現。他以松林國小為例，強調將負起跨局處整合責任，提前部署教育資源與周邊公共設施。

針對新豐鄉長達11.8公里的海岸線，陳見賢指出，將以石滬生態、坡頭漁港整治為核心，打造兼具生態與休憩功能的濱海廊帶，並結合紅樹林景觀與龍舟賽事，深化地方文化與觀光特色。

此外，面對極端氣候帶來的風險，他也說明，未來將以AI治理為核心，導入即時監測系統，整合農業、防災與水利資訊，強化預警與應變能力，作為守護地方發展與民眾安全的重要治理方向。

更多警政時報報導

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告

【獨家】權勢黑手（下）查證函無人回應 企業沉默、冷血處理