正藍軍集結！新豐造勢藍營大咖合體 議長張鎮榮：陳見賢是國民黨最強人選

新竹縣長參選人陳見賢今（27）日於新豐鄉舉辦「與鄉親有約說明會」，聚焦地方建設、教育發展與環境營造等核心議題，大批鄉親到場支持。現場包括新竹縣議會議長張鎮榮、縣議員何智達、新豐鄉長徐煒傑、代表會主席田鼎睿，以及新豐鄉三元宮主任委員、陳姓宗親會與多位民意代表齊聚，展現新豐基層對縣政接棒人選的高度共識。陳見賢團隊至今已於新竹縣各鄉鎮舉辦十場說明會，場場座無虛席，民意持續累積。

新竹縣議會議長張鎮榮表示，國民黨最強的縣長人選就是陳見賢。他指出，陳見賢加入國民黨45年來始終如一、從未動搖，對黨的理念與地方發展方向長期投入、深具認同。他也強調，新豐鄉要持續發展，關鍵在於是否能穩定延續縣長楊文科既有的建設藍圖，包括武陵橋銜接台一線替代道路的工程，以及坡頭漁港的整體提升，都是攸關區域發展與交通、產業的重要建設，必須在既有基礎上持續推進。

縣議員何智達則表示，與陳見賢共事七年，親眼見證他主持「縣民有約」，直球面對縣政問題，處理陳情不推諉、不拖延，往往能在短時間內完成跨單位協調，讓民眾安心把問題交付。他也指出，雙方在教育發展上理念一致，從校園硬體改善、教育資源配置，到教師第一線的實際需求，陳見賢不只關心，更持續追蹤、逐項推進，真正把教育落實在制度與行動上。

新豐鄉長徐煒傑表示，長期與陳見賢共事，最深刻的感受就是「果斷、有效率、能協調」。只要涉及新豐鄉的發展需求，陳見賢都能主動整合縣府局處、協助爭取資源。包含龍舟賽事延續、紅樹林環境改善、新庄子發展，以及大山崎地區通行道路等關鍵工程，皆逐步落實。他強調，新豐鄉未來的整體發展，需要一位懂地方、能執行、敢承擔的人，持續銜接縣政方向。

新豐鄉代表會主席田鼎睿直言，多年來對陳見賢照顧地方的付出感受深刻。不論是建設需求或突發狀況，關鍵時刻總能找得到人、處理得到事。對於近期民調議題，他也公開呼籲鄉親，集中支持國民黨陳見賢，讓地方建設不中斷。

陳見賢表示，新竹縣是一座族群多元、持續成長的城市，尤其新豐鄉近年人口快速增加，學校與生活機能所承受的壓力已逐漸浮現。以松林國小為例，隨著人口湧入，學生人數明顯攀升，他強調，會扛起跨局處整合的責任，與公所密切合作，相關教育資源與周邊配套提前部署、系統性規劃，並全面盤點交通動線與公共設施配置。

針對新豐鄉長達11.8公里的海岸線發展，陳見賢指出，石滬生態、坡頭漁港整治等為核心，持續打造兼具生態、休閒的濱海廊帶。在文化與觀光整合上，也將結合紅樹林生態景觀與龍舟賽事，深化在地文化意象，打造全台最具文化感與地方特色的節慶活動，讓觀光不只是人潮，更能留下價值。

此外，面對極端氣候帶來的挑戰，陳見賢說，海岸漲潮、短時強降雨、溪流暴漲與農作物風險，已成為地方治理不可迴避的課題。未來將持續以AI治理為核心，導入即時監測系統，整合農業、防災與水利資訊，強化預警與應變能力，這不僅是因應氣候變遷，更是守護地方發展與民眾安全的關鍵工作，即刻起全力推進相關規劃。

