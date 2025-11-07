正處於二戰後最危險時刻？波蘭啟動「40萬公民志願軍訓」，參加者每月還可領8000津貼
波蘭身為北約（NATO）東境最前線位置，歷史上又與俄羅斯存在難解的國仇家恨，近幾年眼見莫斯科單方面攻擊烏克蘭後，隨即擴大其軍隊採購和建設計畫，而在砸下多筆重金補足陸海空軍事裝備後，最新消息指出，華沙即將推行「全民軍訓」計畫，希望能號召足夠多公民、志願入營接受相關訓練，甚至每月還能獲得小額津貼。
根據外媒報導，雖然從性質上一直被視為「強制參與」，但是波蘭政府不斷強調與重申，這個全民訓練計畫，不同於強制性兵役，波蘭文名為「wGotowości」（意為「備戰」），開放給所有公民志願參與，涵蓋範圍從學生到退休人士都可報名。
波蘭國防部長瓦迪斯瓦夫（Władysław Kosiniak-Kamysz）將這項計畫，視為更廣泛組建全民防衛動員的一部分，根據他的說法，首階段試行預計將從今年11月22日展開，初步招募2萬名參與者，並計畫在 2026年底之前，將規模擴大到40萬名公民。而這個計畫和原本設定在週末進行的短期訓練項目Trenuj z wojskiem（與軍隊一同訓練）相輔相成。
華沙當局還告訴外媒，所有參與的人員，不只所有課程免費參與，受訓期間每月還將獲得1000波蘭茲羅提（約新台幣8412元）的津貼。
軍訓針對兩大族群：無軍事經驗的平民、後備軍人。
在面向沒有軍事訓練背景的一般民眾，訓練目標是讓公民在緊急情況下，具備一定程度的自我保護與應對能力。整個軍訓內容分為四大部份：
安全（Safety）：如何應對警報訊號及執行疏散。
急救（First Aid）：緊急救護基礎知識、戰場醫學基礎、熟悉AED去顫器操作。
生存（Survival）：提前準備疏散背包、規劃藏匿地點、地形知識與生存要素。
網路安全（Cybersecurity）：保護個人數據、識別網路釣魚、假新聞和社群攻擊；並安全使用AI與社群平台。
至於在後備軍人那一邊，則視為定期軍事演習，讓他們保持戰鬥技能與協同能力，在必要狀態下，成為正規部隊的輔助力量。
瓦迪斯瓦夫在宣布計畫時表示，「如今的我們，正生活在自二戰以來、最危險的時期。我們的邊境外有戰爭，波羅的海還發生破壞活動，而網路社群空間也持續在戰鬥中。」這番言論忠實反映出華沙對俄羅斯入侵烏克蘭、混合威脅（hybrid threats），以及潛在針對歐洲基礎設施的破壞活動，一直處於高度警覺狀態。
波蘭目前已大幅調高國防支出，達到國內生產毛額（GDP）4%以上，其比例位居北約盟國之首，除了擴大軍費、增購更多軍事武器，波蘭政府的目標是將常備軍隊的規模，擴大到30萬人，以應對日益升高的地緣政治風險。。
