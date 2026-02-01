正規戰打不了改玩陰的？WSJ：習近平整肅軍方 對台轉向「窒息戰」

〔編譯陳成良／綜合報導〕中共中央軍委副主席張又俠落馬的震撼彈持續延燒，外界原以為這只是又一場反腐大戲，但《華爾街日報》揭露了更深層的驚悚內幕：這場清洗的導火線，極可能是因為張又俠對習近平設定的「2027 年攻台時間表」投下了反對票。隨著這位唯一敢「講真話」的軍方大佬被捕，習近平已徹底清除了通往戰爭路上的最後一道減速坡。

反對急統 張又俠主張備戰至2035

據《華爾街日報》1月31日報導，儘管中共官方指控張又俠洩漏核武機密與收賄，但華府智庫詹姆斯敦基金會(Jamestown Foundation)分析師湯廣正(K. Tristan Tang)指出，核心衝突在於「攻台時機」。習近平要求軍隊在2027年具備全面攻台能力，但被習尊稱為「大哥」、且具備實戰經驗的張又俠，基於專業軍事判斷，認為目標應設在2035年。這種「專業異議」被解讀為對習近平權威的政治挑戰，最終導致這位曾是習近平最親密盟友的將領慘遭整肅。

前美國國防部中國科科長、現任新加坡李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹(Drew Thompson)警告，習近平清洗了自己親手提拔的6名高階將領中的5位，導致軍方最高決策機構名存實亡，變成「一人委員會」。這意味著習近平身邊再無具備實戰經驗且敢於直言的將領，一旦台海出現危機，在缺乏客觀情報與專業建議的情況下，習近平做出災難性誤判的機率將大幅上升。

賭川普不想打仗 改發動「窒息戰」

隨著正規登陸戰的指揮鏈受創，報導分析指出，習近平正將戰略重心轉向「窒息戰(Strangulation)」，意圖透過海空封鎖、切斷能源供應與網路攻擊，在不費一槍一彈下瓦解台灣。

更危險的是，北京研判美國總統川普對軍事介入台海意願低落。習近平計畫在未來會面中，拋出數十億美元的波音飛機訂單作為籌碼，試圖換取美方對台海問題的冷漠。然而專家示警，在張又俠等「煞車皮」消失後，習近平這種「以為能買通美國、窒息台灣」的豪賭，一旦誤判川普的反應，恐將直接引爆毀滅性的衝突。

