正視你的「辛」照不宣 擁抱希望從「心」出發！

【記者 謝雅情／南投 報導】縣府衛生局近期針對南投縣民心理健康進行深度調查，結果顯示：當情緒低落或心煩時，竟有高達 47.5% 的民眾優先選擇「自己調適，不尋求他人幫助」，其次依序為「跟親朋好友談心」(33.3%)、「宗教慰藉」(10.5%) 及「與AI聊天」(3.4%)等。調查指出，青壯年主要壓力源來自「工作壓力（42.5%）」與「經濟負擔（58.5%）」，而長者則深受「失能無力感（38.6%）」與「孤單（36%）」所苦，顯示各年齡層皆需精準的心理支持。

48歲的阿誠（化名）正是典型的「隱形壓力族」。他與太太小娟(化名)共育有4名小孩，他是家庭經濟支柱，而小娟則專職照顧小孩，彼此分工合作，日子也算過得去，然因面臨公司裁員危機，原本有部分積蓄的他們，儘管量入為出卻也捉襟見肘，阿誠感到高度緊張不安與睡眠困難，他對外仍維持堅強形象，內心卻深陷「怎麼這麼沒用」的自責中。阿誠起初堅持「自己調適就好」，直到情緒緊繃到影響人際關係、夫妻與親子互動，透過某次衛生局舉辦的社區宣導活動中，經宣導人員說明並提供心情溫度計APP的情緒困擾自我檢測量表，發現阿誠為中度情緒困擾，後續由衛生局人員的關懷及建議尋求心理衛生及精神醫療專業諮詢，在專業心理師協助下，阿誠已能於4個月內敞開心房並改善了許多情緒不穩、不安或睡眠不佳的情形，亦能積極謀職且與小娟討論共同就業，改善家中經濟。

縣府衛生局長陳南松呼籲「心理有事，不必獨撐」，不論大人或小孩都會有心情「鬱卒」的時候，在忙碌的生活節奏中，我們記得照顧身體，卻忘了停下來聽聽內心的聲音。無論是正面對學業壓力的青少年、在職場與家庭間奔波的青壯年，或是正開啟生命下半場的樂齡長者，除了身體健康外，心理健康也是健康的一部份，因為擁有身心健康才是完整的健康。壓力來時，若無法找到親朋好友敘說心情，鼓勵民眾勇於求助，預約您的專屬心理專家討論聊聊心! 更有可能找到問題的解決方向。一起擁抱更自在、更精彩的心人生！啟動心理專家預約專線:13鄉鎮市衛生所或南投縣社區心理衛生中心(南投區049-2202662）、(竹山區049-2631925）、(埔里區049-2911925）提供的免費心理諮商服務，全程保密，歡迎民眾隨時啟動-預約專屬您的心理健康專家。亦或撥打 1925安心專線，1995生命線專線，1980張老師專線， 0800-228585老朋友專線及0800-013999男性關懷專線。（照片記者謝雅情翻攝）