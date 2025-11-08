正視台灣需「電力保險」！張景森籲應考量台灣能源戰略、拖越久越貴：核二、核三盡速轉為戰備電廠

日前台電已給予經濟部國內核電廠的現況評估報告，台電董事長曾文生指出，報告是三座核電廠一起做的，而核二和核三廠目前看來有重啟的機會和條件，而針對核三的安檢，部分正在作業中；核二則因故待後續進行。對於核電廠重啟議題，前行政院政務委員張景森直言，應該給台灣買一張「電力保險」，意即在考量能源戰略下，讓核二、核三盡速轉為戰備電廠，未來一旦有事就可迅速啟動作業。他強調，盡快決定延役會比後幾年重啟便宜許多、耗時短，「若拖下去，只會變貴，甚至什麼都做不了。」

針對核電廠延役可能，張景森建議，應該給台灣買一張電力保險，核二、核三應儘速決定轉為戰備電廠，他直言再拖下去，只會更貴、失去選項。



張景森指出，台灣當前能源政策最大的弱點是缺乏備案，雖說能源轉型方向值得支持，但轉型過程中若不預留足夠彈性與安全餘裕，遇到突發狀況就容易手足無措。



張景森提到，我國目前超過97%的能源仰賴進口，其中天然氣占比已高達四成以上，但LNG儲備量僅約10至11天。他直言，一旦台海發生封鎖或全球運輸鏈斷裂，天然氣將是最先斷炊的能源；而在這種危機時刻，核電幾乎是唯一能不靠海運、立即啟動的大型穩定電力來源。



張景森認為，關鍵問題在於目前核二已除役，核三也即將退役，是否還能讓這些核電廠在緊急時刻「派得上用場」？答案取決於一件事，就是必須現在決定讓它們進入「冷備戰備」狀態，而不是完全除役。



張景森解釋，重啟核電的成本，與停機時間高度正相關。他說，時間拉越長，成本只會節節上升，因為關鍵系統會老化腐蝕、人員流失、文件失效、燃料合約中斷，甚至要重新符合不斷升級的國際安全標準，因此一旦進入深度除役程序，如拆除冷卻系統或接地設施，重啟將幾乎不可能。

張景森也說，根據過去台電資料，若延役核二、核三，每座電廠成本可能約在150到300億元間；但若從「除役中重啟」，則依照國際經驗，如日本Onagawa核電廠重啟、德國Class 2核機組重建，成本可高達1000億元甚至更多，時間也需8到10年以上；而若現在就以「備而不用、但可緊急啟動」為目標進行冷備維護，初期投入約200至300億元即可，大幅節省長期風險成本。



張景森形容，這是一張「電力保險」，平時不用不必發電、無需燃料，但只要維持系統完整、設備維護、人員演練，一旦有事可在迅速完成併網啟動，正如戰備醫院、戰備機場，台灣應該也要有「戰備電廠」。



張景森強調，這不是為了擁核或反核的意識形態，而是能源戰略上的務實保險機制，大家都不該否定「台灣需要緊急電力備案」這件事。他重申，大家的選項越早決定，就越便宜；拖下去，只會變貴，甚至什麼都做不了，而核二、核三如果現在不決定進入戰備冷備狀態，未來台灣恐怕連後悔的空間都沒有。

(圖片來源：張景森臉書、三立新聞網)

