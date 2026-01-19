正視花蓮高齡化健康問題 魏嘉賢拋「慢病防護888計畫」精準管理 67

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

如何讓長輩健康變老，是所有高齡化城市必須面對的頭號課題對此，花蓮縣議員魏嘉賢今（19）日表示，隨著花蓮邁入超高齡社會，高血壓、糖尿病與高血脂等三高引發的「慢性病海嘯」，已成為威脅地方財政與醫療體系的未爆彈。魏嘉賢則提出「花蓮慢病防護888計畫」，主張將抽象的健康概念轉化為具體的治理KPI，要求衛生單位應朝向「三高控制率80%」的高標邁進，透過精準管理，守住花蓮的醫療防線。

魏嘉賢指出，花蓮地形狹長、醫療資源分配不均，面對高齡化浪潮，沒有本錢等到民眾生重病才來救。根據數據，高齡族群中糖尿病盛行率約3成，高血壓更超過6成。他語重心長表示，這不只是個人的健康問題，而是整個城市正在面對的挑戰如果慢性病沒控好，導致中風、洗腎人口暴增，任何社會福利與長照預算都會被拖垮。

魏嘉賢主張啟動「花蓮慢病防護888計畫」，為了具體回應這個城市課題，他提出「888計畫」，主張針對慢性病照護設定3個關鍵績效指標（KPI），目標將患者的控制狀況大幅提升，達到以下標準。

第一，高血壓（Hypertension）控制率達 80%：透過居家量測與社區追蹤，讓8成患者血壓穩定達標，直接降低腦中風風險；糖尿病（Diabetes）糖化血色素達標率達 80%：嚴格監控糖化血色素，預防視網膜病變與截肢，減少失能人口。

第二，高血脂（Hyperlipidemia）控制率達 80%：針對低密度膽固醇進行積極管理，大幅降低心血管猝死機率。魏嘉賢強調，這必須是縣府治理的「黃金指標」。他主張導入企業管理的精神，定期檢視這3項數據。

「把醫療帶進社區，是高齡化城市唯一的解方。」魏嘉賢說明，要達成888目標，不能讓長輩一直跑大醫院，而應落實「一人一主治」的家庭醫師制度。他建議將社區據點與衛生所升級為「常態追蹤站」，針對未達標的高風險族群建立主動的個案管理，甚至導入數位工具監測，結合護理師與營養師的團隊力量，讓醫師能專注於關鍵決策，將防線前移到民眾的客廳與社區。

「三高沒控好，後面就是重症；三高控得穩，後面就是一個家庭的安心。」魏嘉賢也說，築起社區堤防，對抗慢病海嘯，面對高齡化與少子化的雙重夾擊，花蓮必須拿出更積極的治理手段。他強調，「888計畫」就是要在社區把堤防築起來，這才是面對高齡化城市課題，最務實、也最負責任的答案。

照片來源：魏嘉賢辦公室

