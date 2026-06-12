正視AI衝擊！經濟部首開經濟及產業諮詢會議 龔明鑫：致力解決產業痛點

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為了因應全球AI浪潮及國際供應鏈重組趨勢，經濟部12日首度召開「經濟及產業諮詢會議」（經諮會），由經濟部長龔明鑫與全國工業總會榮譽理事長許勝雄、電電公會理事長劉揚偉等產業代表出席。龔明鑫於致詞時指出，面對全球經濟局勢快速變遷，政府需要與產業界建立系統性的溝通機制，以確切掌握業界現況並適時調整政策。

龔明鑫指出，經諮會原則上每季召開一次，其中1月與6月由政府部門與智庫向企業界報告當前重大政策方向，聽取諮詢委員回饋；3月與9月則交由各公協會理事長提出業界遭遇的實務困難與建議，政府部門將以半年為期進行檢討，致力解決產業痛點。龔明鑫強調，期盼透過政策面的初步想法拋磚引玉，讓後續施政能依據業界的提醒進行適度修正。

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許勝雄直言，現今多區域化的全球化變局中，政府應協助企業在變動的環境中展現產業鏈韌性，並建立更牢不可破的全球競爭優勢團隊。回顧自2000年於電電公會提出產業鏈概念以來，產業合作已從單純的上下游關係，演進為強調具備強烈韌性的價值連結。

許勝雄說，除了半導體與AI等熱門領域，讓廣大的中小企業在台灣經濟發展中扮演具韌性的角色，整體產業體質才會更為健康，樂見政府提出8年投入千億元協助百萬家中小企業的升級計畫，並期盼各公協會能透過經諮會平台，充分向政府傳達實務建言，為台灣產業的永續發展注入更大能量。



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