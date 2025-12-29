正逢中共正義使命軍演 自由時報軍事節目「台海情勢簡報室」今上線

〔記者涂鉅旻／台北報導〕《自由時報》、「台灣國防研究倡議」攜手打造的全新軍事節目「台海情勢簡報室」今日上午10點正式上線，這支節目由長期關注軍事安全議題的溫約瑟、湯廣正、馮艾立與吳浩宇共同主持，剖析解放軍動態、外國對台安全評估等多元議題。由於中國解放軍東部戰區今日猝然進行「正義使命-2025」對台軍演，更凸顯了國防安全議題的重要性。

「台灣國防研究倡議」由新生代研究者溫約瑟、湯廣正、馮艾立與吳浩宇共同創辦，他們的組成宗旨，在於提升台灣社會、大專院校國領域研究能量與適讀程度，並從在地視角研究國防與安全問題，強調客觀、基於事實地共同研討攸關台灣的各項國防與安全議題。

「台海情勢簡報室」第一集片長約25分鐘，四位主講者各自帶來觀點精闢的豐富內容，溫約瑟在節目中分析，中國解放軍東部戰區的第71集團軍所屬遠火部隊，今年10月到了華南的廣東省海門灣實彈射擊，從駐地出發起算，至少機動了上百公里。他研判，這個今年首度的舉措，背後有一定的意涵，代表今年增加移地訓練頻率，以及開闢新實彈訓練場。

湯廣正則解析日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論後，中國航艦「遼寧號」月初更逼近日本沖繩、九州附近，但以航艦打擊半徑400公里推算，其碰觸到日本本土後即轉向；馮艾立則針對美中經濟暨安全檢討委員會(USCC)日前發布的年度報告，對於我國安全防衛提出諸多建言，還有美國政府最新一份「國家安全戰略」，充分展現美國戰略的演變走向。

另外，吳浩宇則針對《華爾街日報》月初分析，中國解放軍進犯台灣的進程為何，包括戰役前準備可能採取灰色地帶手段、以海軍、海警封鎖台灣，隨後再以火力打擊、三棲登陸等手段進犯。由於中國解放軍東部戰區今天突然宣布展開「正義使命-2025」，在台灣周邊劃設5塊操演區，究竟解放軍若要犯台，會面臨哪些風險，都會在這一集的「台海情勢簡報室」節目說分明。

