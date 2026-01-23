正達跨入軍規無人機製造 攜美商技術在台建置生產體系

正達戰術科技23日攜手美國軍工獨角獸Firestorm Labs 及航太巨擘Aerkomm舉辦「開啟國防生產新紀元」發表會。(記者方賓照攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕正達子公司正達戰術科技宣布，攜手美國軍工新創獨角獸 Firestorm Labs 及航太與國防解決方案公司 Aerkomm Inc.，正式跨入軍規無人機製造領域，並規劃將關鍵技術導入台灣，在地建立生產體系。

合作核心在於導入 Firestorm 的增材製造(AM)3D 列印技術。Firestorm 結合模組化設計與開放式系統架構，使無人機可依任務需求快速整合酬載與次系統，並具低成本、大量生產能力。其「XCELL」貨櫃化行動製造平台可快速部署生產線，實現分散式製造與在地支撐的高韌性生產模式，滿足現代國防對快速反應與彈性擴產的需求。

正達戰術科技將運用在地工廠與成熟製造能量，將 Firestorm 技術導入台灣量產，並整合本地酬載與次系統，打造兼具分散式、高韌性與快速擴產能力的國防製造模式。此模式可降低成本、提高產量，並依任務需求靈活調整，強化戰時或高強度環境下的供應鏈韌性。

正達長期深耕 3D 車載玻璃精密製造、光學鍍膜加工與高可靠度品質控管，與國際車廠及消費性電子大廠合作多年，累積國際級製造實績。這些技術將轉化為軍規無人機所需的高精度結構件與複合材料製造優勢。未來在台完成產線建置後，生產模式也將複製至海外據點，形成可擴展的全球軍工製造布局。

Aerkomm 提供多域通訊與指揮控制(C2)解決方案，整合衛星通訊、雷達、電子戰、邊緣 AI 與群體協同作戰技術，支援空、海、陸、太空多域無人化與自主作戰能力。其系統可支援超視距指管通訊，即時回傳影像與遙測資料，並在主要通訊失效時提供備援鏈路，確保任務持續執行，並具備反無人機電子干擾能力。

三方合作將整合 Firestorm 增材製造技術、正達在地量產能力，以及 Aerkomm 指揮控制平台，共同打造分散式生產、本地支撐與高韌性整合作戰的現代國防解決方案。除在台建立自主生產體系外，亦規劃於美國、日本及歐洲設立生產基地，形成完整的全球軍工布局。

此舉象徵正達正式跨入軍規無人機製造，也為台灣無人機產業鏈切入國際國防供應體系開啟關鍵契機，透過在地化生產與技術整合，強化全球國防供應鏈韌性。

