正隆擴增越南產能 平陽造紙廠完成2.3億美元聯貸

（中央社記者何秀玲台北10日電）工紙廠正隆宣布，完成越南平陽造紙廠第三期擴建聯合授信案，由兆豐銀行擔任主辦銀行，聯貸總金額約2.3億美元（約新台幣72.56億元），最終超額認貸達2.17倍，宣告正隆在越南打造「百萬噸級、低碳智慧造紙基地」邁出關鍵一步。

銀行團指出，本次聯貸資金主要投入平陽造紙廠低碳造紙與智慧製造設備建置，深化AI智能與數位化管理應用，同時提升營運效率與中長期現金流穩定性。

正隆表示，2005年布局越南紙器市場以來，持續深化在地投資，建構工業用紙與紙器一條龍生產體系。目前在越南擁有1座造紙廠與5個紙器廠，並將平陽造紙廠規劃為五期開發的海外核心基地。

正隆表示，今年上半年第三期工紙產線擴建完成後，在越南的工紙年產能將從70萬公噸增至100萬公噸，躍升為當地最大低碳智慧造紙基地；不僅支援快速成長的東南亞電子、製造與消費性包裝市場，顯示正隆在智慧製造與低碳循環的布局。

正隆指出，除了造紙產能之外，也同步擴大紙器布局，今年上半年將於南越濱吉廠增設第2條紙器產線，同時計畫於北越寧平省興建第6座紙器廠，年產能達1.2億平方米，預計2027年上半年投產。

屆時正隆在越南的紙器總產能將突破9億平方米，滿足國際科技電子大廠的強勁包裝需求，提升接單穩定度與營運彈性，鞏固區域供應鏈競爭力。（編輯：張均懋）1150210