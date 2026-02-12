正隆2.3億美元聯貸案達陣 打造越南百萬噸低碳造紙基地
記者楊文琳/台中報導
正隆公司宣布，完成越南平陽造紙廠第三期擴建聯合授信案，由兆豐銀行擔任主辦銀行，聯貸總金額約2.3億美元，最終超額認貸達2.17倍。宣告正隆在越南打造「百萬噸級、低碳智慧造紙基地」邁出關鍵一步。
銀行團指出，正隆為台灣工紙龍頭、名列全球百大紙業，擁有完整的一條龍製造能力、穩定客戶基礎以及紮實風險控管機制，是本案獲得銀行團踴躍參貸的關鍵因素。本次聯貸資金主要投入平陽造紙廠低碳造紙與智慧製造設備建置，深化AI智能與數位化管理應用，同時提升營運效率與中長期現金流穩定性。
正隆自2005年布局越南紙器市場以來，持續深化在地投資，積極建構工業用紙與紙器一條龍生產體系。目前在越南擁有一座造紙廠與五個紙器廠，並將平陽造紙廠規劃為五期開發的海外核心基地。今年上半年第三期工紙產線擴建完成後，正隆在越南的工紙年產能將從70萬公噸增至100萬公噸，躍升為當地最大低碳智慧造紙基地；不僅支援快速成長的東南亞電子、製造與消費性包裝市場，更彰顯正隆在智慧製造與低碳循環上的領先布局。
除造紙產能外，正隆也同步擴大紙器布局，上半年將於南越濱吉廠增設第二條紙器產線，同時計畫於北越寧平省興建第六座紙器廠，年產能達1.2億平方米，預計2027年上半年投產。屆時，正隆在越南的紙器總產能將突破9億平方米，全面滿足國際科技電子大廠的強勁包裝需求，提升接單穩定度與營運彈性，進一步鞏固區域供應鏈競爭力。
正隆以「3R PLUS減碳製造價值鏈」深化低碳製造與資源循環，加速將傳統工廠轉型為智慧減碳場域，是全球僅約4%獲國際環境揭露組織CDP氣候變遷評比A級肯定的企業之一，展現國際級氣候治理能力。正隆總經理張清標特別感謝聯貸銀行團的支持，表示：「公司將持續結合智慧製造、綠能應用與海外產能擴張，穩健推進低碳轉型與全球布局；同時，攜手金融機構，透過永續金融工具放大產業轉型效益，共同支持政府新南向政策與2050碳中和目標。」
其他人也在看
25年首例漢他病毒死亡》台大公衛專家：非人傳人、防鼠關鍵一次看
疾管署日前公布，台北市1月出現25年來首例「漢他病毒症候群」死亡個案，即大安區一
張善政建議中央將豆渣轉化飼料 為黑毛豬產業開闢新路
桃園市長張善政今（10）日下午前往桃園國際機場，陪同行政院長卓榮泰視察「春節國際機場邊境檢疫整備情形」。張善政表示，農曆春節及228連假將至，預期出國旅遊人潮大幅增加，攜帶違規動植物產品入境風險隨之升高，市府除全力配合中央落實廚餘禁養政策外，更當面向中央請命，建議運用大溪豆干產業產生的豆渣及家禽下腳
雲林沿海漁港大整治 垃圾清除與美化工程同步啟動
【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣政府為提升漁港環境與港區整潔度，近期在台子村、金湖、箔子寮、三條崙、台西及五
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
明變天「半個台灣炸雨彈」！除夕又2波東北季風接力 春節天氣曝光
今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
【威力彩13.5億元】還記得那名18歲得主嗎？赴澳讀完碩士「從此神隱」 台彩曝現況
威力彩今（12）日頭獎上看13.5億元，晚上開獎，若一注獨得，將是第五屆第三高的頭獎獎金，全台陷入投注熱潮，過去頭獎幸運兒現況也被關注，其中一位「史上最年輕得主」，赴澳洲完成碩士學業後，台彩便與他失聯多年，現況成謎。
早已絕版！日本人來台發現「童年神級糖果」超驚呆 眾人暴動：想飛台灣
許多人到國外旅遊，不僅會購買當地特產當伴手禮送親友，也會到超商或超市尋找「特別商品」。一名日本網友在台灣發現一款「經典糖果」，忍不住拍照並驚呼：「早已在日本消失的糖果，竟在台灣仍有販售！」貼文曝光後，引發網友熱議。
藍營票房毒藥出爐！吳子嘉嗆「候選人倒大楣」：連何欣純民調都狂升
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年底全國將改選縣市長，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，綠營尤其動作迅速，近日多縣市接連完成徵召程序、或已進入初選階段；反觀藍營，多地均出現內部分裂局面，連具有執政優勢、選民結構也有利的新北、台中等大都市，國民黨都還未能喬定候選人。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉辛辣評論說，黨主席鄭麗文整天在罵人、吵架，且不僅喬不定候選人，還想搞「鄭習會」，簡直是票房毒藥，藍營的候選人一個接一個倒大楣。
不是黃國昌！邱毅預言高金素梅之後「這2人成賴清德目標」：就是殺雞儆猴
無黨籍立委高金素梅爆出涉貪風波，今（11）日凌晨偵訊期間因身體不適送往台大醫院掛急診，前立委邱毅表示，對高金素梅這樣已經60幾歲的人來說，疲勞偵訊無異於刑求逼供，痛批總統賴清德意在殺雞儆猴、製造寒蟬效應的同時，斷言國民黨立委羅智強、陳玉珍將會是下一個目標。邱毅透過臉書痛批，民進黨政府天天喊著民主、自由、人權，卻對一個60幾歲的人進行馬拉松式的疲勞偵訊，根本就......
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
高金素梅被搜索！青島二館「超玄」命理師說了
生活中心／綜合報導藝人出身的高金素梅從演藝圈轉戰政壇後，連任七屆立委。她2月10日涉嫌詐領助理費及非法輸入藥材等3案，其位於陽明山的住處遭搜索，隨後北檢肅貪黑金專組的相關人員也前往她位在立法院「青島二館」的國會辦公室執行進一步搜索。實際上，立法院「青島二館」風水不好、影響官運的傳聞早甚囂塵上，甚至是不是不少立委最想避開的辦公室。
高金素梅政治生命倒數？她驚爆集體潰敗序曲：剉著等
針對無黨籍立委高金素梅涉貪案，作家趙曉慧說，高金與國民黨以為可以鬆口氣好過年，這是大錯特錯了，接下來將「挫著等」；她也說，高金在寒風中等待的下一次傳喚，這不只是政治生命的倒數計時，更是舔共叛國者在2026戰場上集體潰敗的序曲。
【蛇年封關】最慘鴻家軍跌75%登頂...這檔「前千金股」一張也血虧93萬 20檔上市衰股出爐
台股今（11）日迎來蛇年最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，蛇年以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值、分割），以最慘鴻家軍台揚（2424）跌得最重，雖經減資補救，然跌幅超過75%成為蛇年最慘。此外，榜中還有「前任千金股」旭隼，蛇年以來重挫5成，換算下來一張苦賠93萬元，跌幅相當驚人。
「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照曝光 網驚：差點認不出
女星蔡瑞雪曾就讀北一女中，從學生時期就擁有「北一女神」稱號。近日她在IG分享多張辣照，顯示外型「變了樣」，讓網友看了驚呼連連。
秦始皇為何一生未立皇后？民間流傳：其實他是在等一個人，卻沒等到
秦始皇嬴政橫掃六國，建立了中國歷史上第一個中央集權帝國，成就千古一帝霸業，但他一生最大的歷史謎團，竟是終身不立后。坐擁天下權勢，後宮佳麗三千，為何最重要的皇后之位始終懸空？這不僅是帝王心術的考量，民間更盛傳與一名神秘女子「阿房女」有關。這段未解的後宮懸案，或許藏著這位霸主內心最深層的等待與缺憾。（記者唐家興）
經典賽》台灣隊王牌徐若熙日職首秀遭震撼教育 日媒：苦澀的結果
經典賽台灣隊王牌候選徐若熙加盟軟銀後，今天首度實戰投打練習，日本媒體《西日本體育》報導，徐若熙面對8名打者被敲4支安打，是個「ほろ苦い（有點苦澀）」的結果。徐若熙首打席解決開路先鋒柳町達，隨後被經典賽日本隊國手牧原大成、近藤健介連續安打，雖然讓谷川原健太敲出左外野飛球出局，但又被正木智也敲二壘安打，
威力彩頭獎上看13.5億！命理師點名「天福星」加持4生肖
（生活中心／綜合報導）威力彩頭獎連續30期槓龜，下一期開獎頭獎累積金額預估上看13.5億元，若一注獨得，將成為 […]