正露丸可以殺死胃線蟲！能放心吃生魚片？關鍵成分曝光
日本老藥正露丸竟能殺死寄生蟲！一篇2025年《Parasitology》研究顯示，正露丸的主要成分「木餾油」具有抑制魚類寄生蟲「海獸胃線蟲」運動的作用，可望為安全吃生魚片提供解方。不過台灣專家表示，小鼠胃的大小和胃壁厚度，都和人的胃相差甚遠，是否能藉由正露丸而安全吃生魚片還言之過早。
大幸正露丸主成分木餾油可抑制胃線蟲
大幸藥品日前宣布，經過該公司的科學研究，首次在動物實驗裡證實，正露丸中的主要成分「木餾油」，具有抑制寄生在魚類的海獸胃線蟲運動的作用。該公司柴田社長表示，很高興對日本飲食文化的代表--生魚片常擔心的衛生問題提供解決方案。而這一宣布讓大幸藥品股票一天大漲15%。
體外實驗高濃度木餾油可殺死胃線蟲 動物實驗可降低胃線蟲運動力
這項研究預計發表在2025年10月的《Parasitology》，該研究是為了解木餾油如何影響海獸胃線蟲幼蟲的運動和生存能力。研究者使用兩種濃度：0.67和6.7mg/mL，進行體外和體內實驗，並以紅外線運動追蹤裝置和活力評分方法測量木餾油對海獸胃線蟲幼蟲運動和活力的影響。
在體外實驗中，木餾油在建議劑量0.67mg/mL下，有效降低海獸胃線蟲幼蟲69.3％的運動能力，並在6.7mg/mL的較高濃度下殺死幼蟲。小鼠體內實驗則發現，兩種濃度的木餾油都使感染小鼠體內的幼蟲運動能力降低58.0％以上。由於木餾油對海獸胃線蟲幼蟲的運動和生存能力，具有快速顯著的抑製作用，因此可能成為治療的重要工具。
海獸胃線蟲是日本食物中毒最多的案件 西方國家也被影響
日本厚生勞動省在2024年公布食物中毒案件數為1,037件，其中因為海獸胃線蟲引起的食物中毒案件數就有330件，是其中最多的案件。而近年來，和食在世界各國普及，這種食物中毒也在許多國家被視為問題。西班牙的一項研究報告指稱，每年有超過7500例海獸胃線蟲病例。葡萄牙、挪威和西班牙的海獸胃線蟲過敏程度則最高。然而，由於海獸胃線蟲寄生感染沒有特異性症狀，這些數字很可能因誤診而被低估。
預防胃線蟲方法 不吃生魚片、生魚片冷凍24小時
此外，隨著海洋暖化，海獸胃線蟲的感染數量與中毒案件也越來越高。目前預防海獸胃線蟲的方法，就是不要吃生魚片，魚肉應加熱熟食，或採取冷凍-20℃24小時，凍死海獸胃線蟲，再解凍做成生魚片。
正露丸不被西方醫學承認有效
中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，想利用正露丸來安全吃生魚片的想法不切實際。他解釋，正露丸屬於傳統治療、漢方用藥，在西方醫學上並不承認有明顯藥理作用，不是有效的治療藥物，因此這研究可當參考，不代表吃生魚片就可以靠著吃正露丸殺蟲。
木餾油對腸道殺菌力差
黃高彬表示，台灣有很多受日本教育的人會習慣吃正露丸，但新時代已經不太認同，因為正露丸的主成分「木餾油」是一種酚類，是很強的消毒防腐劑，但是對腸道的殺菌效果卻很差，木餾油主要作用是讓腸道蠕動變慢，可以減少水分流失，達到止瀉效果。過去曾以為可以殺死大腸桿菌，但實際上，殺菌能力很弱，因為藥效抵達腸子時濃度已很低，所以殺菌力不夠強。
而海獸胃線蟲則是主要存在胃裡面，幼蟲被吃進去後，在胃部會埋進去胃壁裡面挖洞躲起來，一般幼蟲約有2～3公分長，比細菌大很多，木餾油連細菌都殺不死，更難殺死寄生蟲。
鼠和人的胃不同 正露丸無法做為安全吃生魚片解方
黃高彬指出，這項研究在學理上雖沒有偏離正軌，但仍不夠嚴謹、不切實際。他解釋實驗用的小白鼠，大約7、8周大小，體型很小也沒有毛，這種動物模型不好，因為蟲體會鑽到胃壁埋進去，在胃壁上形成一個小凹洞，躲在裡面吸收營養，但小白鼠的胃很小、胃壁的厚度跟人類也有差，在小白鼠的胃不太可能做到挖洞埋起來，這點就會影響藥物作用。此外，體外用木餾油看到活動力減少，但蟲並沒死，或許一段時間後又能恢復活動力，可能只有暫時壓制效果。
他強調，這是很基礎的研究，在臨床上的意義還言之過早。而且要吃到多少正露丸才能殺蟲也還未知，因此臨床使用還很遠。
胃線蟲感染症狀有如胃潰瘍 內視鏡夾出蟲體是優先治療方式
而一般感染胃線蟲，大約3周到1個月就會有症狀，類似胃潰瘍不適、腹脹、嘔酸水、噁心感等，治療上就是內視鏡把蟲夾出來，美國曾有報告使用藥物「阿苯達唑」治療，但內視鏡還是優先的治療方式。而蟲體若過多，或是穿破胃壁、引起腸阻塞、腹膜炎等，就需要開刀治療，甚至做胃切除手術。
深海魚相對安全 哇沙米、白蘿蔔絲都無法殺蟲
黃高彬提醒，不要迷信吃正露丸，生魚片也可以偶爾吃，不過淡水魚容易有中華肝吸蟲、深海魚則容易有胃線蟲，若真的想吃，相對來說深海魚比較安全，但也需考量重金屬汙染問題。而民眾常有迷思認為哇沙米沾多一點可殺蟲，其實有日本教授形容，吃一塊生魚片，至少要吃掉一整杯的哇沙米才有用，白蘿蔔絲也不可能殺蟲，因此吃生魚片需審慎評估。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源．諮詢專家／《Parasitology》．黃高彬醫師
