正面全裸爆紅！遭解約淪三級片男星 認了下海有私心：要保護她

66歲香港男星吳岱融過去曾是TVB力捧的小生，不過後來因故遭到公司雪藏後，但他曾在受訪時解釋是「被終止合約」，令人驚訝的是他後來轉戰三級片領域，多年後他才透露原來當年選擇下海，全都是因為現任妻子鍾淑慧。

根據《香港01》報導，吳岱融透露當時還是女友的鍾淑慧踏入三級片領域自己並未反對，不過後續自己也下海拍片的確懷有私心，認為至少能夠保護鍾淑慧，拍片時不會被其他人佔便宜，但是吳岱融強調彼此都是盡演員的本分，之後的吳岱融更因為在鏡頭前正面全裸掀話題。

雖然吳岱融早已轉型，不過對於拍過三級片的歷史，他坦言並未後悔，認為如果再有一次選擇，他會做出同樣的決定，妻子鍾淑慧據悉靠著投資的頭腦，賺進大把鈔票成為富婆，而結婚30年的他們至今依舊十分相愛，也是演藝圈公認的模範夫妻。

港星吳岱融接演多部反派角色，成為香港「反派專業戶」知名演員。（圖／年代提供）

