正面回應黃國昌聯合政府理念 鄭麗文：基隆就是藍白合作模範市

國民黨主席鄭麗文中午與基隆市長謝國樑共進午餐。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文中午與基隆市長謝國樑共進午餐，並參訪基隆室內兒童樂園。鄭受訪時被問到藍白合作，民眾黨主席黃國昌倡議聯合政府，這個理念很好，政策合作施政理念連結，並直言基隆就是藍白合作模範市。

鄭麗文表示，基隆市長謝國樑任用民眾黨籍副市長基隆市副市長邱佩琳，就做藍白合作最好示範，完美契合，未來其他縣市也有很大推廣空間。

鄭麗文說，感謝謝國樑與邱佩琳在基隆政績，前年首先遭遇罷免挑戰的就是謝，當時謝上任都還沒來得及好好推動市政，立即遭罷免嚴峻挑戰，但謝仍為了孩子與基隆未來全力做好市政。

廣告 廣告

但鄭麗文肯定，謝國樑經歷大罷免考驗後，市政府還是秉持大愛原則、愛與包容施政，沒看到因大罷免無理刁難抹黑撕裂，就懷恨在心，施政過程沒有政黨顏色之分、沒有私心，這才是真正的台灣價值與精神。

鄭麗文表示，希望台灣每個縣市政治都向基隆市，也希望執政黨不要再當家作亂鬧事、分裂我們，用行動與愛解決台灣國安問題。

談到新竹縣長選舉提名，鄭麗文說，國民黨內有3人（立委林思銘、徐欣瑩與副縣長陳見賢）爭取縣民服務機會，未來先協調，再尊重意願看使否初選，國民黨會大開大闔遵守制度。

鄭麗文今拜會謝國樑，除邱佩琳外，基隆市議員宋瑋莉也全程作陪。

更多太報報導

2026縣市長選舉藍白合「定調」 李哲華：建議禮讓新竹市長高虹安

藍今通過2026縣市長提名辦法 藍白合由專責小組對口、無爭議縣市12月中提名

拚2026縣市議員選舉 國民黨：「N+1」制度、青年新人加權百分百「不會倒退嚕」