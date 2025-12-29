正面無孔的時代又回來了？曝小米MIX 5 重磅回歸，首發屏下3D人臉識別

文章來源：Qooah.com

多名博主發文透露，Xiaomi MIX系列回歸在即，而且小米打算繼續做真全面屏。消息源博主 @數碼閒聊站 發文詢問「有多少人在等小米 MIX數字系列？」，消息源博主 @智慧皮卡丘 發文表示「不是不做3D，是屏下3D才是正確方向」。該系列推出的時間預計會早於 iPhone 18系列，可能在明年9月前亮相，有望率先實現屏下3D人臉識別技術，從時間節點推測，小米 MIX 5 很可能在明年的雷軍年度演講中正式發佈。

小米上一款直板機型 MIX 4 發佈於2021年8月，規格方面，配備高通 Snapdragon 888+ 處理器，還搭載了 6.67吋 OLED 屏幕，運用微鑽排列提升透光與顯示效果。手機第一次加入了屏下鏡頭技術，屏下鏡頭的像素為2000萬，實現了正面無開孔全面屏，但屏下鏡頭在自拍效果上一直存在不足。

這幾年經歷了技術的更新與變革，Xiaomi MIX 5 在自拍表現上可能能夠實現顯著提升，除屏下鏡頭外，MIX系列標誌性的 Unibody 全陶瓷機身也是一大亮點，不少用戶期待該設計能在新一代機型上回歸。目前距離發佈仍有一段時間，關於 Xiaomi MIX 5 的其他規格尚未有進一步透露。