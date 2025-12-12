正面照曝！加盟店老闆涉虐高齡柯基犬…他曾獲「模範飼主」愛狗形象全崩

記者陳弘逸／新北報導

新北市近日驚傳離譜虐狗案，一隻高齡約14、15歲柯基，遭飼主痛打，事後被起底，去年剛獲「金飯碗」獎項被譽為「模範飼主」。（圖／翻攝自新北市政府官網）

新北市近日驚傳離譜虐狗案，一隻高齡約14、15歲柯基，遭詹姓飼主痛打，嚇到蜷縮在角落，不斷發抖；詹男事後還錄影PO網嗆送養，不然就安樂死，引起網友炸鍋，群起出征。事後涉嫌虐狗的詹男被起底，他是為茶聚某加盟店詹姓負責人，去年還因照顧寵物獲「金飯碗」獎項被譽為「模範飼主」，如今愛狗形象完全崩壞。

據悉，受虐的柯基名叫「秋刀魚」年齡已經達14、15歲，屬高齡犬；未料，疑因便溺遭詹姓飼主痛打，嚇到蜷縮在角落，不斷發抖，事後甚至把影片PO網嗆送養，不然就安樂死。影片瞬間引起網友炸鍋，群起留言撻伐。

涉嫌虐狗的詹姓飼主，遭人起底，為茶聚某加盟店詹姓負責人，更有不少人到店家網站狂洗一星負評；此外，他還被查出，去年剛獲新北市「年度狂犬業務執行績效評鑑」的「金飯碗」獎項被譽為「模範飼主」。

詹姓飼主，獲獎時曾說，寶貝柯基已是家庭的一員，不僅會為牠刷牙保護口腔健康，還親自下廚把關飲食排除可能的過敏源。未料，因涉嫌虐狗，愛狗形象崩壞，此案更引起民代關注

這起虐狗案也波及「茶聚」，因此，總部在今天（12日）凌晨0時緊急發布公告，「這件事屬於加盟主的個人行為，但茶聚對任何形式的暴力行為態度與立場是一致的、毫不含糊——我們不接受，也不容忍。」已責成團隊立刻啟動危機處置機制。

