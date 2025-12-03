正面照曝！姊弟戀妻子「回舊愛巢淪血洞屍」生前致電他…丈夫竟躲墳墓

記者簡榮良／高雄報導

感情走到盡頭竟是地府！高雄鳥松區松竹街一棟別墅上個月29日下午16時許發生命案，50歲妻子回「舊愛巢」要與43歲劉姓丈夫談判分居，雙方爆發爭執，劉男情緒失控持剪刀狂刺，造成妻子頭、臉、手、頸、胸、腹多處大面積傷口，斷氣前曾致電弟弟求救，弟弟再回撥沒人接直覺有異狀，於晚間21時許趕來，姊姊已倒臥血泊中乾了。至於劉男殺人後，竟從後門直奔距離500公尺墳墓躲藏，落網後神情冷靜。消息曝光震驚左鄰右舍，里長印象中劉男積極參與里內大小事，「說他殺人，簡直判落兩人」。

廣告 廣告

50歲妻子回「舊愛巢」要與43歲劉姓丈夫（左）談判分居，雙方爆發爭執，劉男情緒失控持剪刀狂刺妻子致死。（圖／翻攝畫面）

據悉，雙方疑似談姊弟戀，長期有感情糾紛，事發前就已有過口角糾紛，直到11月29日晚間，妻子再度回到「舊愛巢」，心意已決要談判分居；未料，劉男當場情緒失控，持剪刀朝死者的頭、臉、手、頸、胸、腹猛刺，「死者像是漏氣的氣球」，失血過多當場休克，臨終前還曾致電弟弟求救，弟弟回撥沒人接內心忐忑不安，才於晚間21時許趕到場卻大門深鎖，報警聯絡劉妹開門後，映入眼簾是斷氣多時的姊姊，儘管送往長庚醫院搶救仍不治。

至於劉男犯案後，頭也不回從後門直奔距離500公尺的墳墓躲藏，落網後神情冷靜，令人背脊發涼。遺體後續經相驗後，檢方依殺人罪向法院聲請羈押劉男獲准。至於詳細犯案動機有待進一步釐清。

曾經的愛巢，如今的斷魂煉獄。（圖／翻攝畫面）

鳥松里長謝唐欽則還原，29日晚上22時許，接獲大批里民通知有大批警車、救護車往這衝，相當恐慌，當下致電派出所只得到發生夫妻爭執回應，豈料是兇殺案。里長印象中，劉姓男子住這10年以上，平時積極參與里內大小事，對於殘忍殺妻感到詫異。

劉男殺人後，竟從後門直奔墳墓躲藏，被警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

回家了…退休校長「累了煮茶」卻魂斷玉山後四峰4天！遺體今吊掛下山

剛出生女嬰…遭扔下樓活摔死「臍帶牽屍」！生母坎坷身份曝：獲減刑

高中生考卷寫「中華民國」竟被圈紅扣分！掀50萬人論戰…校方急回應

黃埔營區驚魂…役男「入伍第2天」墜樓！軍方證實了

